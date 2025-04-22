Найяскравіший телевізор OLED на ринку: експерти протестували Samsung S95F

Нова модель Samsung S95F, яку випустили в продаж 9 квітня, виявилася найяскравішим телевізором OLED.

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Про це портал Tom's Guide заявив після тестування.

Samsung S95F показав яскравість у HDR (вікно 10%) на рівні 2138 ніт. Це значно більше, ніж у попередньої моделі S95D, а також конкурентів у цій ціновій категорії — LG G4 (2024) і LG C5 (2025). Під час демонстрації стандартного контенту без HDR, наприклад, більшості потокових шоу, LG G4 і C5 показують себе краще, хоча й не набагато.

Як зазначив редактор Tom's Guide Майкл Дежарден, новий телевізор від Samsung видає сліпучу яскравість на невеликих світлих ділянках одночасно з ідеальними рівнями чорного кольору. На його думку, краще мати вищу яскравість S95F у HDR, ніж у SDR, яка є на G4 і C5.

Колірне охоплення — область, в якій QD-OLED традиційно перевершують телевізори з технологією WOLED, такі як LG C Series і G Series. S95F показав 90,26% охоплення гами Rec.2020, зберігши лідерство в цій категорії. На практиці телевізор демонструє чисті та насичені кольори навіть у фільмах із доволі тьмяними палітрами, а в у режимі Filmmaker S95F точно підбирає свої колірні точки.

Samsung S95F відмінно передає кольори Фото: Samsung

Усі згадані OLED-телевізори мають приблизно однаковий набір ігрових функцій високого рівня, включно з повною сумісністю з HDMI 2.1, VRR і спеціальними ігровими режимами, які пропонують корисні способи налаштування ігрового процесу. Затримка введення у моделей приблизно однакова, і у S95F вона становить менше 10 мс, що забезпечує швидкий і плавний ігровий процес.

Раніше писали, чому OLED-телевізори вигорають. Власники телевізорів поділилися, наскільки це велика проблема у 2025 році.

Повідомляли також, які технології телевізорів можуть замінити OLED у найближчі роки. QDEL, PHOLED і дисплеї, вироблені за допомогою струменевого друку, мають вагомі переваги, але поки не потрапили на масовий ринок.