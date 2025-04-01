Проблема досі є: власники OLED-телевізорів розповіли, як вони псуються

Вигоряння пікселів є одним із головних недоліків дисплеїв OLED. Власники телевізорів поділилися, наскільки це велика проблема станом на сьогодні.

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Портал What Hi-Fi? провів таке дослідження і поділився результатами.

Дослідники сподівалися отримати вичерпну відповідь на запитання, чи залишається великою проблемою вигоряння пікселів, коли на OLED-телевізорах з'являються залишкові зображення статичних об'єктів. Як виявилося, воно досі викликає розбіжності, хоча є кілька позицій, з якими погоджується більшість опитаних.

Багато читачів повідомляють, що стали жертвами проблеми на старих OLED-телевізорах, деякі навіть підтверджували свої заяви фотографіями. Так в одного з користувачів на телевізорі LG OLED77C8, купленому в 2017 році, вигоріла червона частина логотипу YouTube. Ще одна людина поділилася аналогічною проблемою з логотипом.

Логотип YouTube досить часто вигорає на телевізорах OLED Фото: What Hi-Fi?

"Він більш-менш помітний залежно від того, що ви дивитеся. У той час це був дорогий телевізор, і він, як і раніше, видавав чудове зображення, але тепер вигоряння псує мені задоволення від нього. На телевізорі ввімкнено Pixel Refresh і Pixel Shift. Безумовно відкладіть покупку ще одного OLED", — написав користувач із ніком GU99.

Через вигорання чимало людей розчаровуються в OLED-дисплеях і віддають перевагу альтернативним технологіям. З іншого боку, проблеми часто виникали на старих моделях телевізорів, але на нових залишкові зображення з'являються набагато рідше. Багато читачів відзначають, що з появою більш свіжих моделей ситуація покращилася, не в останню чергу завдяки програмним функціям захисту.

Користувач форуму з ніком Solco порадив знижувати яскравість під час перегляду матеріалу зі статичними елементами, наприклад, новин, де логотип завжди розташований у кутку екрана. Висока контрастність OLED, як і раніше, забезпечить хорошу глибину зображення.

Важливо розуміти, що телевізори зі світлодіодним підсвічуванням не вигоряють так, як OLED, вони однаково схильні до зносу і власних відмов. Сумна правда в тому, що жоден телевізор не зможе працювати вічно. Порівняно з багатьма іншими технологіями, OLED пропонує дуже хорошу якість зображення.

Раніше писали, які технології можуть замінити OLED найближчими роками. Найперспективнішими вважаються QDEL, PHOLED і струменевий друк дисплеїв.