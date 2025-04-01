Проблема до сих пор есть: владельцы OLED-телевизоров рассказали, как они портятся

Выгорание пикселей является одной из главных недостатков дисплеев OLED. Владельцы телевизоров поделились, насколько это большая проблема по состоянию на сегодня.

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Портал What Hi-Fi? провел такое исследование и поделился результатами.

Исследователи надеялись получить исчерпывающий ответ на вопрос, остается ли большой проблемой выгорание пикселей, когда на OLED-телевизорах появляются остаточные изображения статичных объектов. Как оказалось, он до сих пор вызывает разногласия, хотя есть несколько позиций, с которыми соглашается большинство опрошенных.

Много читателей сообщают, что стали жертвами проблемы на старых OLED-телевизорах, некоторые даже подтверждали свои заявления фотографиями. Так у одного из пользователей на телевизоре LG OLED77C8, купленном в 2017 году, выгорела красная часть логотипа YouTube. Еще один человек поделился аналогичной проблемой с логотипом.

Логотип YouTube довольно часто выгорает на телевизорах OLED Фото: What Hi-Fi?

"Он более или менее заметен в зависимости от того, что вы смотрите. В то время это был дорогой телевизор, и он по-прежнему выдавал отличное изображение, но теперь выгорание портит мне удовольствие от него. На телевизоре включены Pixel Refresh и Pixel Shift. Определенно отложите покупку еще одного OLED", — написал пользователь с ником GU99.

Из-за выгорания немало людей разочаровываются в OLED-дисплеях и отдают предпочтение альтернативным технологиям. С другой стороны, проблемы часто возникали на старых моделях телевизоров, но на новых остаточные изображения появляются гораздо реже. Многие читатели отмечают, что с появлением более свежих моделей ситуация улучшилась, не в последнюю очередь благодаря программным функциям защиты.

Пользователь форума с ником Solco посоветовал снижать яркость при просмотре материала со статичными элементами, например, новостей, где логотип всегда находится в углу экрана. Высокая контрастность OLED по-прежнему обеспечит хорошую глубину изображения.

Важно понимать, что телевизоры со светодиодной подсветкой не выгорают так, как OLED, они все равно подвержены износу и собственным отказам. Печальная правда в том, что ни один телевизор не сможет работать вечно. По сравнению со многими другими технологиями, OLED предлагает очень хорошее качество изображения.

Ранее писали, какие технологии могут заменить OLED в ближайшие годы. Самыми перспективными считаются QDEL, PHOLED и струйная печать дисплеев.