Три технологии телевизоров стремятся заменить OLED в ближайшие годы: чем они лучше

Телевизоры OLED сейчас очень популярны благодаря высокому качеству изображения, но уже в ближайшие годы их могут вытеснить QDEL, PHOLED и дисплеи, произведенные с помощью струйной печати.

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Издание Tom's Guide рассказало, как работают и чем хороши эти технологии.

С технологической точки зрения производители телевизоров уже давно не показывали внушительных достижений, хотя четырехъядерные OLED-технологии LG и новые RGB Mini-LED- технологии Sony выглядят многообещающе. Впрочем, даже они построены на основе давно существующих технологий.

Вскоре перевернуть рынок могут телевизоры QDEL (их еще называют Nano-LED), которые долгое время рекламируют как "убийц OLED". Эта технология ближе всего к коммерческой реализации, немного дольше придется подождать Blue PHOLED и струйные печатные дисплеи, первый из которых был впервые анонсирован еще в 2005 году.

QDEL (Электролюминесцентные телевизоры на квантовых точках)

В последнее время много обсуждается природа технологии QDEL, также известной как Nano-LED дисплеи или QD-EL. Различия в названии обусловлены тем, что уже несколько производителей телевизоров работают над стратегиями по продвижению этого типа дисплеев.

Схема работы дисплев LCD, QD-OLED, NanoLED Фото: Tom's Guide

Особенность QDEL заключается в том, что они используют квантовые точки без панели подсветки, что отличается от других технологий с квантовыми точками, существующими сегодня. Вместо светодиодной подсветки электричество подается прямо на квантовые точки, заставляя их излучать свет, отсюда и термин "самоизлучающий" и "электролюминесцентный".

Довольно сложно заставить это работать, но QDEL обещает высокую энергоэффективность, долгий срок службы и очень высокую точность цветопередачи. Пока еще рано говорить, смогут ли новые телевизоры сразу сравниться с некоторыми из лучших моделей, но технология может вытеснить QD-OLED (дисплеи с органическими светодиоды и квантовыми точками).

Монитор NanoLED на выставке Display Week 2024 Фото: FlatpanelsHD

Пока появилось всего три физических итерации технологии, первая из которых была реализована компанией Sharp с помощью NanoSys. Она не только разработала технологию, но и придумала название NanoLED. Другие прототипы дисплеев QDEL принадлежат Samsung Display и TCL CSOT. Они продемонстрировали на Display Week 2024 18,2-дюймовый дисплей с разрешением 3200x1800 и 14-дюймовый с разрешением 2,8K соответственно, заявив, что NanoLED может стать следующим большим открытием в области телевизоров

Телевизоры Nano-LED могут появиться в продаже раньше, чем многие ожидают. Издание Business Korea в своей недавней статье утверждает, что Samsung разрабатывает эту технологию и стремится превзойти TCL. Их источники также предполагают, что китайские фирмы в настоящее время опережают LG Display, хотя не уточняется, какие именно.

Телевизоры PHOLED (фосфоресцентные органические светодиоды)

Технология была впервые задумана еще в 2005 году, но реальные примеры ее применения появились только в последние два года, и она имеет хороший потенциал. Принцип работы Blue PHOLED может показаться довольно запутанным и сложным, для общего понимания их можно сравнить с широко известными OLED.

Схема работы технологии PHOLED Фото: Tom's Guide

OLED-телевизоры имеют красные, зеленые и синие (RGB) органические субпиксели. PHOLED в этом смысле очень похожа, вот только использует фосфоресцирующие синие субпиксели. Многие обычные OLED-телевизоры имеют свои флуоресцентные синие аналоги, такие как Samsung S95D OLED или LG C4 OLED. Это во многом связано с тем, что синий цвет является наименее эффективным из цветового спектра, производя больше тепла, а это грозит выгоранием. Эффективность флуоресцентных субпикселей составляет всего 25% от общей эффективности фосфоресцентных, поэтому дисплеи PHOLED могут произвести фурор на рынке, если их когда-либо выпустят.

Universal Display Corporation (UDC), компания, которая продвигает эту технологию, изначально заявила, что она будет запущена в 2024 году. Позже появилась информация, будто Blue PHOLED планируют представить в 2026 году, а более подробный анонс ожидается во второй половине 2025 года. Потребуется некоторое время, прежде чем новые дисплеи станут более популярными, и даже тогда, в зависимости от стоимости производства, может пройти еще годы, прежде чем потребители захотят доплатить за такой телевизор, если он получит преимущества перед OLED.

Дисплеи струйной печати

Компания TCL в Китае и других азиатских странах тестирует на базе своего подразделения CSOT новую производственную концепцию использования струйной печати для производства OLED-телевизоров. Их стали называть IJP OLED, и изначально планировалось, что они выйдут на рынок к 2024 или 2025 году.

Несмотря на смутные сроки, некоторые из этих дисплеев уже были представлены, большинство из них получили разрешение 8K. Сначала TCL сосредоточилась на мобильных экранах в 2016 году, а затем расширила свой производственный процесс до дисплеев большего размера к 2020 году.

Телевизор TCL на выставке DTC 2021 Фото: TCL

По данным FlatpanelsHD, линия TCL T8 в Гуанчжоу (Китай) может производить 55-дюймовые, 65-дюймовые и 75-дюймовые OLED-панели с использованием процесса струйной печати вместо производства панелей методом осаждения. TCL утверждает, что это нововведение приводит к снижению себестоимости производства в сочетании с повышением эффективности. Хотя первое, похоже, не удалось реализовать так быстро, как надеялась TCL.

Дисплеи IJP OLED от TCL уже используются на практике, особенно в медицинских мониторах, но коммерческие версии появятся не ранее, чем через пять лет. Пока неизвестно, сколько OLED-дисплеи IJP могут стоить на потребительском рынке, но их потенциальные характеристики вызывают интерес. TCL утверждает, что они могут обеспечить до 2000 нит пиковой яркости и покрыть до 90% цветовой гаммы Rec.2020. Для сравнения, прошлогодний телевизор LG G4 OLED достиг 72,91% гаммы Rec.2020 и 1476 нит пиковой яркости в окне 10%.

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