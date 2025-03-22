QLED, OLED и micro-LED: какая технология телевизоров лучшая в 2025 году и почему (видео)

Все три типа панелей имеют свои преимущества, но одна из них заметно выделяется своим качеством и стоимостью.

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Технологии телевизоров в 2025 году стремительно развиваются, и среди них сейчас лидируют QLED, OLED и micro-LED. Издание TechRadar исследовало, какая же является лучшей.

Фокус уже писал, как работают QLED, OLED и micro-LED. Это три различных варианта дисплеев, которые обещают потрясающие визуальные эффекты, но различаются по своей базовой конструкции, производительности и цене.

Как работают

Светодиоды на квантовых точках (QLED), любимые брендами вроде Samsung, созданы на основе традиционных светодиодных ЖК-дисплеев, повышая яркость и точность цветопередачи с помощью квантовых точек — маленьких полупроводниковых частичек, излучающих свет. Благодаря им телевизоры получаются яркими, их приятно смотреть в хорошо освещенных помещениях, например, в гостиных комнатах с большими окнами. Они могут достигать пиковых уровней яркости, значительно превышающих OLED, благодаря чему цвета выглядят яркими даже в сложных условиях освещения.

Квантовые точки освещаются светодиодной подсветкой, что обеспечивает яркие цвета и более широкую цветовую гамму. В 2025 году многие телевизоры QLED также будут оснащены мини-светодиодной подсветкой, которая использует тысячи крошечных светодиодов для улучшения локального затемнения и контрастности. Однако QLED использует светодиодную подсветку, которая может ограничивать его способность достигать идеального черного цвета, поскольку в темных областях экрана неизбежно происходит некоторая утечка света.

Технология органических светодиодов (OLED), продвигаемая компаниями LG, Samsung и Sony, известна своими самоизлучающими пикселями, которые обеспечивают идеальный черный цвет и бесконечную контрастность, что делает лучшие OLED-телевизоры мечтой для киноманов. Однако органический материал со временем может выгореть, и статические изображения оставят на экране размытые отпечатки, хотя достижения в области производства снизили этот риск.

Последний игрок на этой арене — micro-LED, новая технология дисплеев, которая сочетает в себе свойства самоизлучения OLED с яркостью и долговечностью QLED. Находясь еще в зачаточном состоянии, она уже начала завоевывать популярность благодаря своей модульной конструкции и масштабируемости, что позволяет создавать дисплеи большого размера и гибкости.

Cравнение OLED и QLED в 2025 году

Качество изображения и производительность

Телевизоры QLED известны своей исключительной яркостью, что делает их идеальными для хорошо освещенных помещений, где блики могут стать проблемой для других дисплеев. Они могут достигать пиковых уровней яркости, значительно превышающих OLED, благодаря чему цвета выглядят яркими даже в сложных условиях освещения.

Однако QLED использует светодиодную подсветку, которая может ограничивать его способность достигать идеального черного цвета, поскольку в темных областях экрана неизбежно происходит некоторая утечка света. OLED, напротив, сияет в более темных условиях, поскольку его самоизлучающие пиксели обеспечивают настоящий черный цвет и бесконечный коэффициент контрастности, создавая непревзойденную глубину в темных сценах.

Квантовые точки QLED хорошо передают цвета Фото: Samsung

Технология Micro-LED обеспечивает баланс, предлагая уровни яркости, сопоставимые с QLED, при сохранении контрастности и уровней черного, близких к OLED, благодаря своей конструкции с самоизлучением.

Точность цветопередачи — еще одно отличие: все три обеспечивают широкую цветовую гамму и могут поддерживать расширенные форматы HDR, такие как Dolby Vision и HDR10+, гарантируя яркие и реалистичные цвета. Однако OLED и micro-LED меньше всего теряют качество цвета и контрастность при просмотре сбоку под углом.

Стоимость и доступность

Цены на телевизоры со светодиодной подсветкой в последнее время заметно снизились по сравнению с теми, что были несколько лет назад, однако высокотехнологичные варианты стоят дороже. В 2025 году телевизоры QLED остаются наиболее доступным вариантом для потребителей, предлагая широкий выбор моделей в различных ценовых категориях, при этом почти не жертвуя качеством.

Возросшая конкуренция среди таких производителей, как LG, Samsung, Sony, Panasonic и Philips, а также повышение эффективности производства на протяжении многих лет способствовали снижению цен. Телевизоры OLED, хотя и стали доступнее, все еще стоят довольно дорого, особенно для больших размеров экрана. Цену оправдывает превосходное качество изображения, особенно для любителей домашнего кинотеатра, которые отдают приоритет контрастности, уровням черного, насыщенности цвета и детализации.

Micro-LED — самый дорогой вариант, доступность которого в основном ограничена высококлассными индивидуальными установками. Процесс его производства, включающий производство миллионов микроскопических светодиодов и их сборку с предельной точностью, остается дорогостоящим и сложным.

Телевизоры micro-LED в первую очередь ориентированы на премиальный сегмент товаров и первопроходцев, готовых вкладывать значительные средства в передовые технологии. Стоит ожидать, что цены будут снижаться по мере расширения производства, телевизоры micro-LED пока не подходят для среднестатистического пользователя.

Сравнение технологий micro-LED и OLED

Что лучше?

Выбор в 2025 году сильно зависит от приоритетов, бюджета и предпочтений. QLED остается наиболее доступным вариантом для общего использования, предлагая яркие цвета, высокую яркость и доступность. OLED подойдет тем, кому нужен домашний кинотеатр и самое лучшее качество изображения, невзирая на высокую стоимость. Панели micro-LED, которые сейчас представляет собой вершину телевизионных технологий и, вероятно, могут считаться лучшими на рынке, но стоят очень дорого даже по сравнению с OLED.

Ранее писали, что вскоре технология QDEL может вытеснить OLED, Mini-LED и даже MicroLED. По мнению экспертов, она позволит делать очень качественные, но достаточно дешевые телевизоры.