QLED, OLED і micro-LED: яка технологія телевізорів найкраща у 2025 році й чому (відео)

Усі три типи панелей мають свої переваги, але одна з них помітно виділяється своєю якістю і вартістю.

Related video

Технології телевізорів у 2025 році стрімко розвиваються, і серед них зараз лідирують QLED, OLED та micro-LED. Видання TechRadar дослідило, яка ж є найкращою.

Фокус уже писав, як працюють QLED, OLED і micro-LED. Це три різні варіанти дисплеїв, які обіцяють приголомшливі візуальні ефекти, але різняться за своєю базовою конструкцією, продуктивністю і ціною.

Як працюють

Світлодіоди на квантових точках (QLED), улюблені брендами на кшталт Samsung, створені на основі традиційних світлодіодних РК-дисплеїв, підвищуючи яскравість і точність передачі кольору за допомогою квантових точок — маленьких напівпровідникових частинок, що випромінюють світло. Завдяки їм телевізори виходять яскравими, їх приємно дивитися в добре освітлених приміщеннях, наприклад, у вітальнях з великими вікнами. Вони можуть досягати пікових рівнів яскравості, що значно перевищують OLED, завдяки чому кольори виглядають яскравими навіть у складних умовах освітлення.

Квантові точки висвітлюються світлодіодним підсвічуванням, що забезпечує яскраві кольори і ширшу гаму кольорів. У 2025 році багато телевізорів QLED також будуть оснащені міні-світлодіодним підсвічуванням, яке використовує тисячі крихітних світлодіодів для поліпшення локального затемнення і контрастності. Однак QLED використовує світлодіодне підсвічування, яке може обмежувати його здатність досягати ідеального чорного кольору, оскільки в темних областях екрана неминуче відбувається деякий витік світла.

Технологія органічних світлодіодів (OLED), яку просувають компанії LG, Samsung і Sony, відома своїми самовипромінювальними пікселями, які забезпечують ідеальний чорний колір і нескінченну контрастність, що робить найкращі OLED-телевізори мрією для кіноманів. Однак органічний матеріал з часом може вигоріти, і статичні зображення залишать на екрані розмиті відбитки, хоча досягнення в галузі виробництва знизили цей ризик.

Останній гравець на цій арені — micro-LED, нова технологія дисплеїв, яка поєднує в собі властивості самовипромінювання OLED з яскравістю і довговічністю QLED. Перебуваючи ще в зародковому стані, вона вже почала завойовувати популярність завдяки своїй модульній конструкції та масштабованості, що дає змогу створювати дисплеї великого розміру та гнучкості.

Порівняння OLED і QLED у 2025 році

Якість зображення і продуктивність

Телевізори QLED відомі своєю винятковою яскравістю, що робить їх ідеальними для добре освітлених приміщень, де відблиски можуть стати проблемою для інших дисплеїв. Вони можуть досягати пікових рівнів яскравості, що значно перевищують OLED, завдяки чому кольори виглядають яскравими навіть у складних умовах освітлення.

Однак QLED використовує світлодіодне підсвічування, яке може обмежувати його здатність досягати ідеального чорного кольору, оскільки в темних ділянках екрана неминуче відбувається деякий витік світла. OLED, навпаки, сяє в темніших умовах, оскільки його пікселі, що самі випромінюють світло, забезпечують справжній чорний колір і нескінченний коефіцієнт контрастності, створюючи неперевершену глибину в темних сценах.

Квантові точки QLED добре передають кольори Фото: Samsung

Технологія Micro-LED забезпечує баланс, пропонуючи рівні яскравості, які можна порівняти з QLED, при збереженні контрастності і рівнів чорного, близьких до OLED, завдяки своїй конструкції з самовипромінюванням.

Точність передачі кольору — ще одна відмінність: усі три забезпечують широку колірну гаму і можуть підтримувати розширені формати HDR, такі як Dolby Vision і HDR10+, гарантуючи яскраві та реалістичні кольори. Однак OLED і micro-LED найменше втрачають якість кольору і контрастність при перегляді збоку під кутом.

Вартість і доступність

Ціни на телевізори зі світлодіодним підсвічуванням останнім часом помітно знизилися порівняно з тими, що були кілька років тому, проте високотехнологічні варіанти коштують дорожче. У 2025 році телевізори QLED залишаються найдоступнішим варіантом для споживачів, пропонуючи широкий вибір моделей у різних цінових категоріях, при цьому майже не жертвуючи якістю.

Зростання конкуренції серед таких виробників, як LG, Samsung, Sony, Panasonic і Philips, а також підвищення ефективності виробництва протягом багатьох років сприяли зниженню цін. Телевізори OLED, хоча і стали доступнішими, все ще коштують досить дорого, особливо для великих розмірів екрана. Ціну виправдовує чудова якість зображення, особливо для любителів домашнього кінотеатру, які віддають пріоритет контрастності, рівням чорного, насиченості кольору і деталізації.

Micro-LED — найдорожчий варіант, доступність якого в основному обмежена висококласними індивідуальними установками. Процес його виробництва, що охоплює виробництво мільйонів мікроскопічних світлодіодів і їх складання з граничною точністю, залишається дорогим і складним.

Телевізори micro-LED насамперед орієнтовані на преміальний сегмент товарів і першопрохідців, готових вкладати значні кошти в передові технології. Варто очікувати, що ціни знижуватимуться в міру розширення виробництва, телевізори micro-LED поки не підходять для середньостатистичного користувача.

Порівняння технологій micro-LED і OLED

Що краще?

Вибір у 2025 році сильно залежить від пріоритетів, бюджету та уподобань. QLED залишається найбільш доступним варіантом для загального використання, пропонуючи яскраві кольори, високу яскравість і доступність. OLED підійде тим, кому потрібен домашній кінотеатр і найкраща якість зображення, незважаючи на високу вартість. Панелі micro-LED, які зараз є вершиною телевізійних технологій і, ймовірно, можуть вважатися кращими на ринку, але коштують дуже дорого навіть порівняно з OLED.

Раніше писали, що незабаром технологія QDEL може витіснити OLED, Mini-LED і навіть MicroLED. На думку експертів, вона дасть змогу робити дуже якісні, але досить дешеві телевізори.