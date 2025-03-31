Три технології телевізорів прагнуть замінити OLED у найближчі роки: чим вони кращі

Телевізори OLED зараз дуже популярні завдяки високій якості зображення, але вже найближчими роками їх можуть витіснити QDEL, PHOLED і дисплеї, вироблені за допомогою струменевого друку.

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Видання Tom's Guide розповіло, як працюють і чим хороші ці технології.

З технологічного погляду виробники телевізорів уже давно не показували значних досягнень, хоча чотириядерні OLED-технології LG і нові RGB Mini-LED-технології Sony виглядають багатообіцяюче. Втім, навіть вони побудовані на основі давно існуючих технологій.

Незабаром перевернути ринок можуть телевізори QDEL (їх ще називають Nano-LED), які довгий час рекламують як "вбивць OLED". Ця технологія найближча до комерційної реалізації, трохи довше доведеться почекати на Blue PHOLED і струменеві друковані дисплеї, перший з яких було вперше анонсовано ще 2005 року.

QDEL (Електролюмінесцентні телевізори на квантових точках)

Останнім часом багато обговорюється природа технології QDEL, також відомої як Nano-LED дисплеї або QD-EL. Відмінності в назві зумовлені тим, що вже кілька виробників телевізорів працюють над стратегіями з просування цього типу дисплеїв.

Схема роботи дисплеїв LCD, QD-OLED, NanoLED Фото: Tom's Guide

Особливість QDEL полягає в тому, що вони використовують квантові точки без панелі підсвічування, що відрізняється від інших технологій з квантовими точками, які існують сьогодні. Замість світлодіодного підсвічування електрику подають прямо на квантові точки, змушуючи їх випромінювати світло, звідси і термін "самовипромінювальний" і "електролюмінесцентний".

Досить складно змусити це працювати, але QDEL обіцяє високу енергоефективність, довгий термін служби і дуже високу точність передачі кольору. Поки ще рано говорити, чи зможуть нові телевізори одразу зрівнятися з деякими з найкращих моделей, але технологія може витіснити QD-OLED (дисплеї з органічними світлодіоди і квантовими точками).

Монітор NanoLED на виставці Display Week 2024 Фото: FlatpanelsHD

Поки що з'явилося всього три фізичні ітерації технології, перша з яких була реалізована компанією Sharp за допомогою NanoSys. Вона не тільки розробила технологію, а й придумала назву NanoLED. Інші прототипи дисплеїв QDEL належать Samsung Display і TCL CSOT. Вони продемонстрували на Display Week 2024 18,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3200x1800 і 14-дюймовий з роздільною здатністю 2,8K відповідно, заявивши, що NanoLED може стати наступним великим відкриттям в області телевізорів.

Телевізори Nano-LED можуть з'явитися в продажу раніше, ніж багато хто очікує. Видання Business Korea у своїй недавній статті стверджує, що Samsung розробляє цю технологію і прагне перевершити TCL. Їхні джерела також припускають, що китайські фірми наразі випереджають LG Display, хоча не уточнюється, які саме.

Телевізори PHOLED (фосфоресцентні органічні світлодіоди)

Технологію було вперше задумано ще в 2005 році, але реальні приклади її застосування з'явилися тільки в останні два роки, і вона має хороший потенціал. Принцип роботи Blue PHOLED може здатися досить заплутаним і складним, для загального розуміння їх можна порівняти з широко відомими OLED.

Схема роботи технології PHOLED Фото: Tom's Guide

OLED-телевізори мають червоні, зелені та сині (RGB) органічні субпікселі. PHOLED у цьому сенсі дуже схожа, ось тільки використовує фосфоресцентні сині субпікселі. Багато звичайних OLED-телевізорів мають свої флуоресцентні сині аналоги, такі як Samsung S95D OLED або LG C4 OLED. Це багато в чому пов'язано з тим, що синій колір є найменш ефективним з колірного спектра, виробляючи більше тепла, а це загрожує вигоранням. Ефективність флуоресцентних субпікселів становить лише 25% від загальної ефективності фосфоресцентних, тому дисплеї PHOLED можуть викликати фурор на ринку, якщо їх коли-небудь випустять.

Universal Display Corporation (UDC), компанія, яка просуває цю технологію, спочатку заявила, що вона буде запущена в 2024 році. Пізніше з'явилася інформація, ніби Blue PHOLED планують представити в 2026 році, а більш детальний анонс очікується в другій половині 2025 року. Знадобиться певний час, перш ніж нові дисплеї стануть популярнішими, і навіть тоді, залежно від вартості виробництва, може минути ще роки, перш ніж споживачі захочуть доплатити за такий телевізор, якщо він отримає переваги перед OLED.

Дисплеї струменевого друку

Компанія TCL в Китаї та інших азіатських країнах тестує на базі свого підрозділу CSOT нову виробничу концепцію використання струменевого друку для виробництва OLED-телевізорів. Їх стали називати IJP OLED, і спочатку планувалося, що вони вийдуть на ринок до 2024 або 2025 року.

Незважаючи на непевні терміни, деякі з цих дисплеїв уже було представлено, більшість із них отримали роздільну здатність 8K. Спочатку TCL зосередилася на мобільних екранах у 2016 році, а потім розширила свій виробничий процес до дисплеїв більшого розміру до 2020 року.

Телевізор TCL на виставці DTC 2021 Фото: TCL

За даними FlatpanelsHD, лінія TCL T8 в Гуанчжоу (Китай) може виробляти 55-дюймові, 65-дюймові та 75-дюймові OLED-панелі з використанням процесу струменевого друку замість виробництва панелей методом осадження. TCL стверджує, що це нововведення призводить до зниження собівартості виробництва в поєднанні з підвищенням ефективності. Хоча перше, схоже, не вдалося реалізувати так швидко, як сподівалася TCL.

Дисплеї IJP OLED від TCL вже використовуються на практиці, особливо в медичних моніторах, але комерційні версії з'являться не раніше, ніж через п'ять років. Поки невідомо, скільки OLED-дисплеї IJP можуть коштувати на споживчому ринку, але їхні потенційні характеристики викликають інтерес. TCL стверджує, що вони можуть забезпечити до 2000 ніт пікової яскравості і покрити до 90% колірної гами Rec.2020. Для порівняння, торішній телевізор LG G4 OLED досяг 72,91% гами Rec.2020 і 1476 ніт пікової яскравості у вікні 10%.

Раніше писали, який тип дисплеїв найгірший для телевізорів. Експерти не рекомендують купувати моделі з бічним підсвічуванням (Edge-lit LED).