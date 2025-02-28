Технология телевизоров следующего поколения: что такое и как работает тандемный OLED-дисплей

Новые панели имеют много преимуществ, такие как высокая яркость и энергоэффективность, но пока что стоят дорого.

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Совсем недавно в индустрии дисплеев появилась новая технология под названием тандемный OLED. Издание Stuff объяснило, как она работает и какие преимущества дает различным устройствам.

Особенности и преимущества тандемных OLED

Вместо одного слоя органических пикселей, излучающих свет, как у обычных OLED, тандемный состоит из двух слоев друг на друга. Это удваивает количество света, в результате чего дисплей становится намного ярче. Хотя OLED считаются лучшими телевизорами, они традиционно имеют значительно более низкую максимальную яркость по сравнению со светодиодными и жидкокристаллическими экранами. Ранее писали, чем отличаются телевизоры OLED, QLED и MicroLED.

Tandem OLED устраняет эту проблему, накладывая два слоя пикселей OLED друг на друга, работая в унисон. Кроме яркости, двойная подсветка повышает энергоэффективность, поскольку каждый слой работает с меньшей интенсивностью, а также продлевает срок службы, снижает риск выгорания пикселей и ухудшения качества экрана. Еще одно преимущество — дисплеи с тандемной подсветкой точнее контролируют яркость и цвет пикселей, анимацию, поэтому быстро движущееся изображение должно выглядеть плавнее и приятнее.

Схема работы обычного и тандемного OLED-дисплеев Фото: LG Display

Где используются тандемные OLED где используются тандемные OLED

Тандемный OLED приобрел широкую популярность после выпуска последней модели Apple iPad Pro в 2024 году. Разработчик называет свою версию Ultra Retina XDR "самым совершенным дисплеем в мире".

Apple утверждает, что ее новый iPad Pro с тандемным OLED может достичь 1000 нит полноэкранной яркости и пиковой яркости HDR 16000 нит. Это удивительный показатель для OLED-планшета. Такой экран не ослепит пользователя, но будет заметно ярче, чем предыдущие OLED-планшеты и ноутбуки.

Блогер показал возможности дисплея iPad Pro (2024)

Возможно, Apple привлекла к себе больше всего внимания, но на самом деле она не первая, кто использует эту технологию. LG Display еще в 2019 году создала такие дисплеи для автомобильных панелей приборов и экранов, где долговечность экрана имеет решающее значение.

Теперь она начинает использоваться и в потребительских гаджетах. Смартфон премиум-класса Honor Magic 6 Ultimate, выпущенный в начале 2024 года, был фактически первым телефоном, который использовал эту технологию. К сожалению, он продается только в Китае.

Honor Magic 6 Ultimate первым из смартфонов получил тандемный OLED первым из смартфонов Фото: Скриншот

Поскольку Apple и BOE (известный производитель дисплеев) заказывают миллионы этих панелей, стоит ожидать, что скоро к ним присоединятся и другие бренды. Следующая волна ноутбуков и планшетов премиум-класса вскоре может стать тандемом OLED.

Другие популярные устройства с тандемными OLED-дисплеями:

Ноутбук Dell Pro 14 Premium

Игровой монитор MSI MPG 272URX QD-OLED игровой монитор MSI MPG 272URX

Телевизор Panasonic Z95B

Телевизор LG G5

Телевизор Philips OLED910

Телевизор Philips OLED950

Технология пока редко встречается в телевизорах из-за высокой стоимости и сложности применения на массивных экранах. Однако LG, Panasonic и Philips уже представили новые модели на выставке CES 2025, позже в этом году должны выпустить их в продажу.

Недавно сообщали, какая новая технология дисплеев может вытеснить OLED, Mini-LED и MicroLED. Она полагается на наносветодиоды с квантовыми точками.