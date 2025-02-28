Технологія телевізорів наступного покоління: що таке і як працює тандемний OLED-дисплей

Нові панелі мають багато переваг, такі як висока яскравість і енергоефективність, але поки що коштують дорого.

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Зовсім нещодавно в індустрії дисплеїв з'явилася нова технологія під назвою тандемний OLED. Видання Stuff пояснило, як вона працює і які переваги дає різним пристроям.

Особливості і переваги тандемних OLED

Замість одного шару органічних пікселів, що випромінюють світло, як у звичайних OLED, тандемний складається з двох шарів один на одного. Це подвоює кількість світла, в результаті чого дисплей стає набагато яскравішим. Хоча OLED вважаються найкращими телевізорами, вони традиційно мають значно нижчу максимальну яскравість порівняно зі світлодіодними та рідиннокристалічними екранами. Раніше писали, чим відрізняються телевізори OLED, QLED та MicroLED.

Tandem OLED усуває цю проблему, накладаючи два шари пікселів OLED один на одного, працюючи в унісон. Окрім яскравості, подвійна підсвітка підвищує енергоефективність, оскільки кожен шар працює з меншою інтенсивністю, а також подовжує термін служби, знижує ризик вигоряння пікселів та погіршення якості екрана. Ще одна перевага — дисплеї з тандемною підсвіткою точніше контролюють яскравість і колір пікселів, анімацію, тому зображення, що швидко рухається, мають виглядати плавніше та приємніше.

Схема роботи звичайного та тандемного OLED-дисплеїв Фото: LG Display

Де використовуються тандемні OLED

Тандемний OLED набув широкої популярності після випуску останньої моделі Apple iPad Pro у 2024 році. Розробник називає свою версію Ultra Retina XDR "найдосконалішим дисплеєм у світі".

Apple стверджує, що її новий iPad Pro з тандемним OLED може досягти 1000 ніт повноекранної яскравості та пікової яскравості HDR 16000 ніт. Це дивовижний показник для OLED-планшета. Такий екран не засліпить користувача, але буде помітно яскравішим, ніж попередні OLED-планшети та ноутбуки.

Блогер показав можливості дисплею iPad Pro (2024)

Можливо, Apple привернула до себе найбільше уваги, але насправді вона не перша, хто використовує цю технологію. LG Display ще у 2019 році створила такі дисплеї для автомобільних панелей приладів і екранів, де довговічність екрана має вирішальне значення.

Тепер вона починає використовуватися і у споживчих гаджетах. Смартфон преміумкласу Honor Magic 6 Ultimate, випущений на початку 2024 року, був фактично першим телефоном, який використовував цю технологію. На жаль, він продається лише у Китаї.

Honor Magic 6 Ultimate першим зі смартфонів отримав тандемний OLED Фото: Скриншот

Оскільки Apple і BOE (відомий виробник дисплеїв) замовляють мільйони цих панелей, варто очікувати, що скоро до них приєднаються й інші бренди. Наступна хвиля ноутбуків і планшетів преміум-класу незабаром може стати тандемом OLED.

Інші популярні пристрої з тандемними OLED-дисплеями:

Ноутбук Dell Pro 14 Premium

Ігровий монітор MSI MPG 272URX QD-OLED

Телевізор Panasonic Z95B

Телевізор LG G5

Телевізор Philips OLED910

Телевізор Philips OLED950

Технологія поки що рідко зустрічається у телевізорах через високу вартість і складність застосування на масивних екранах. Однак LG, Panasonic і Philips вже представили нові моделі на виставці CES 2025, пізніше цього року мають випустити їх у продаж.

Нещодавно повідомляли, яка нова технологія дисплеїв може витіснити OLED, Mini-LED і MicroLED. Вона покладається на наносвітлодіоди з квантовими точками.