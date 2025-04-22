Самый яркий телевизор OLED на рынке: эксперты протестировали Samsung S95F

Новая модель Samsung S95F, которую выпустили в продажу 9 апреля, оказалась самым ярким телевизором OLED.

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Об этом портал Tom's Guide заявил после тестирования.

Samsung S95F показал яркость в HDR (окно 10%) на уровне 2138 нит. Это значительно больше, чем у предыдущей модели S95D, а также конкурентов в этой ценовой категории — LG G4 (2024) и LG C5 (2025). При демонстрации стандартного контента без HDR, например, большинства потоковых шоу, LG G4 и C5 показывают себя лучше, хотя и не намного.

Как отметил редактор Tom's Guide Майкл Дежарден, новый телевизор от Samsung выдает ослепительную яркость на небольших светлых участках одновременно с идеальными уровнями черного цвета. По его мнению, лучше иметь более высокую яркость S95F в HDR, чем в SDR, которая есть на G4 и C5.

Цветовой охват — область, в которой QD-OLED традиционно превосходят телевизоры с технологией WOLED, такие как LG C Series и G Series. S95F показал 90,26% охват гаммы Rec.2020, сохранив лидерство в этой категории. На практике телевизор демонстрирует чистые и насыщенные цвета даже в фильмах с довольно тусклыми палитрами, а в в режиме Filmmaker S95F точно подбирает свои цветовые точки.

Samsung S95F отлично передает цвета Фото: Samsung

Все упомянутые OLED-телевизоры имеют примерно одинаковый набор игровых функций высокого уровня, включая полную совместимость с HDMI 2.1, VRR и специальные игровые режимы, которые предлагают полезные способы настройки игрового процесса. Задержка ввода у моделей примерно одинаковая, и у S95F она составляет менее 10 мс, что обеспечивает быстрый и плавный игровой процесс.

Ранее писали, почему OLED-телевизоры выгорают. Владельцы телевизоров поделились, насколько это большая проблема в 2025 году.

Сообщали также, какие технологии телевизоров могут заменить OLED в ближайшие годы. QDEL, PHOLED и дисплеи, произведенные с помощью струйной печати, обладают весомыми преимуществами, но пока не попали на массовый рынок.