Телевизоры LG теперь могут запускать игры без Xbox: кто и как может это сделать

Некоторые телевизоры бренда LG 2022 года выпуска и новее теперь могут транслировать игры для Xbox без игровой консоли.

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Подробности новой функции рассказало издание How to Geek.

Запускать игры на телевизоре LG теперь позволяет облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Чтобы воспользоваться функцией, необходима подписка Xbox Game Pass Ultimate. Она открывает доступ к сотне игр через специальное приложение Xbox на телевизоре, поэтому владельцам не придется переплачивать за отдельную игровую консоль Xbox.

Новое приложение Xbox теперь доступно на многих телевизорах LG Smart TV и некоторых смарт-мониторах, что делает облачный гейминг гораздо более доступным. Приложение работает с телевизорами OLED 2022 года, некоторыми телевизорами LG Smart TV 2023 года (включая модели OLED, QNED, NanoCell и UHD) и более новыми телевизорами с webOS 24 или более поздней версии.

В случае с телевизорами LG 2025 года приложение Xbox можно легко найти через новый игровой портал LG, доступ к которому осуществляется непосредственно из игровой панели Q-Card на главном экране. Владельцы телевизоров LG с webOS 24 или новее (включая некоторые модели 2022 и 2023 годов, на которых установлено необходимое обновление прошивки версии 23.20.01 или выше) могут загрузить приложение напрямую из магазина приложений LG. В ближайшем будущем сервис также будет доступен на экранах StanbyME.

После загрузки приложения пользователям нужно просто войти в систему или создать учетную запись Microsoft и подключить совместимый беспроводной контроллер Bluetooth. Поддерживаются многие различные контроллеры, такие как беспроводной контроллер Xbox, адаптивный контроллер Xbox, беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 и даже контроллеры DualSense и DualShock 4 от PlayStation.

После подключения открывается доступ исследовать огромную библиотеку игр, включая шутеры Call of Duty: Black Ops 6, ролевые приключения (Avowed и South of Midnight), или попробовать новые игровые релизы, такие как Oblivion Remastered. Помимо новинок, можно запустить игры прошлых лет.

Сейчас сервис доступен в таких странах, как Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. В будущем в список обещают добавить больше регионов и более старые версии webOS.

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