Некогда популярные смартфоны навсегда прекратят работать: о каких моделях речь

Южнокорейская компания LG закрывает серверы обновлений для своих Android-смартфонов. Выпуск обновлений будет прекращен 30 июня нынешнего года.

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Об этом сообщает 9to5google.com.

Издание напоминает, что LG объявила о своем уходе с рынка смартфонов около четырех лет назад. Тогда компания взяла на себя обязательство выпустить еще несколько обновлений – в том числе, Android 12, которое было задумано как последнее крупное обновление, а также обновления безопасности в течение как минимум трех лет после выпуска каждого устройства. Указанный трехлетний срок истек уже для всех устройств LG, а гаджеты, которые еще находятся в продаже, вскоре могут тоже остаться без обновлений.

После 30 июня обновления станут недоступны ни через так называемое OTA-обновление LG, ни через приложение LG Bridge.

В уведомлении, которое LG разослало пользователям, указана точная дата прекращения обслуживания мобильного программного обеспечения – 30 июня 2025 г. 00:00 [корейское время, GMT+9].

Как отмечает издание, вряд ли многие люди всё ещё активно пользуются устройствами LG, но если у кого-то вдруг сохранился девайс, не обновлённый до последней версии, то сейчас самое время успеть обновиться.

Напомним, в феврале этого года компания LG выпустила на рынок новейший телевизор OLED G5. Он одним из первых получил четырехслойный OLED дисплей.

Также Фокус писал, что некоторые телевизоры бренда LG 2022 года выпуска и новее получили возможность транслировать игры для Xbox без игровой консоли. Для этого понадобится подписка Xbox Game Pass Ultimate.