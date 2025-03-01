Найкращі телевізори на сьогодні: Sony Bravia 9, Samsung S95D, LG G4 (відео)

До рейтингу увійшли моделі, які вирізняються об'ємним звуком, покриттям екрана антивідблиску і соковитою, яскравою картинкою.

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Ресурс TechRadar протестував кілька моделей телевізорів і створив добірку, до якої увійшли моделі від таких виробників, як Sony, Samsung, LG.

Також корисним буде матеріал про смарт-телевізори, протестовані експертами видання cnet.com. У свій рейтинг вони включили TCL QM8 (2024), TCL 4-Series, LG OLED C4, Samsung OLED S95D, Hisense U8N.

Телевізор Sony Bravia 9

Sony викликала ажіотаж, коли оголосила, що перейде з OLED на mini-LED для свого єдиного нового флагманського телевізора в 2024 році. Але в початкових демонстраціях Bravia 9 компанія зробила ефективні аргументи на користь нового XR Backlight Master Drive з технологією High Peak Luminance, яка використовує високомініатюризований 22-бітний світлодіодний драйвер (інші телевізори зазвичай використовують 10- або 12-бітові драйвери) для поліпшеного локального затемнення, чому також допомогло збільшення зон локального затемнення на 325% порівняно з попереднім топовим міні-LED-телевізором Sony.

OLED-телевізор Samsung S95D

Топовий OLED-телевізор Samsung запам'ятався як найяскравіший, який будь-коли проходив тест, завдяки панелі QD-OLED, яка працює в тандемі з "розумною" обробкою зображення за допомогою штучного інтелекту, що оптимізує обробку HDR, а також покращує деталі та кольори. Він також використовує технологію компанії Glare Free для практичного усунення віддзеркалень від екрана у світлих приміщеннях — традиційний "біль" усіх OLED-телевізорів через їхню обмежену яскравість повноекранного екрана порівняно зі світлодіодними моделями.

ТВ-панель LG G4

Винятково тонкий дизайн G4 робить його ідеальним вибором для настінного монтажу. Він також постачається з настільною підставкою для 55- і 65-дюймових моделей.

Флагманський OLED-телевізор LG оснащений ігровими функціями, включно з 4K 120 Гц на всіх чотирьох портах HDMI 2.1, а також 4K 120 Гц Dolby Vision Gaming, має сильний вбудований звук із 4,2-канальною акустичною системою та режимом AI Sound Pro.

Раніше ми писали про п'ять найкращих OLED-телевізорів, які можна купити в Україні за доступною ціною. У рейтингу взяли участь моделі LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.