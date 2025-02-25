Який смарт-телевізор обрати у 2025 році: топ-5 найкращих протестованих моделей (відео)

До рейтингу потрапили ТВ-панелі TCL QM8 (2024), TCL 4-Series, LG OLED C4, Samsung OLED S95D, Hisense U8N.

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Смарт-телевізори пропонують користувачам масу можливостей — доступ до різноманітного контенту, потокових сервісів, ігор, інтернету тощо. Однак на ринку дуже багато пропозицій, і як обрати найкращу модель? У цьому допоможуть експерти видання cnet.com, які протестували десятки ТВ-панелей і вибрали найкращі.

Також ми писали про найкращі телевізори 2025 року від Samsung, Hisense, Vizio і TCL. Експерти рекомендують користувачам звернути увагу на Samsung DU7200, Vizio Quantum Pro, Hisense U8N та інші гаджети.

Найкращий смарт-телевізор загалом: TCL QM8 (2024)

Компанія TCL очолила список, як виробник найкращих телевізорів за останні кілька років. У порівняльних тестах дана модель ТВ-панелі виділялася чудовою яскравістю і ефектністю, зберігаючи при цьому відмінну контрастність — поєднання, з яким не може зрівнятися жоден інший телевізор за цією ціною. Ключовим моментом є технологія mini-LED і добре реалізоване локальне затемнення повного масиву. Смарт-телевізор також має елегантний дизайн. Операційна система — Google TV, яка дещо поступається Roku TV, але все одно не є явним "мінусом".

Огляд телевізора TCL QM8 (2024)

Головний недолік TCL QM8 полягає в тому, що він доступний тільки у великих розмірах (65 дюймів і більше). Якщо потрібен 55-дюймовий телевізор, експерти рекомендують "конкурента" — Hisense U8K.

Найкращий бюджетний телевізор: TCL 4-Series

Телевізор TCL 4-Series Roku TV показав якість зображення, яка лише трохи поступалася Vizio V-Series у тесті бюджетних телевізорів. Операційна система Roku вивела його у флагмани, давши TCL можливість посісти друге місце в цьому рейтингу. У 4-Series немає Dolby Vision, Bluetooth-підключення і AMD FreeSync зі змінною частотою оновлення, які пропонує виробник Vizio, але, на думку фахівців, чудова потокова передача важливіша на бюджетному рівні.

Огляд TCL 4-Series

Тестувальники звертають увагу користувачів на те, що TCL продає 4-Series протягом останніх кількох років з невеликими змінами в якості зображення або функцій. А нещодавно компанія вивела на ринок екрани більшого розміру, включаючи 85-дюймовий варіант.

Найкраща ТВ-панель за співвідношенням ціна-якість: LG OLED C4

ТВ-панель LG OLED C4 має кращу якість зображення, ніж будь-який не-OLED-телевізор у цьому списку за вищою ціною, і він відносно недорогий. Його ідеальні рівні чорного, неперевершений контраст і чудовий огляд дали змогу опинитися на сходинку вище за дешевші моделі mini-LED у порівняльних тестах, і хоча його загальна яскравість не настільки вражаюча, він однаково гарний за будь-якого освітлення в приміщенні, стверджують експерти.

Огляд ТВ-панелі LG OLED C4

C4 став наступником C3, він доступний приблизно за тією ж ціною, і тому це модель, яку варто обрати, впевнені фахівці.

Найкраща якість зображення: Samsung OLED S95D

Матове покриття телевізора Samsung S95D не лише зменшує віддзеркалення та відблиски, воно майже усуває їх, покращуючи якість зображення в приміщеннях з яскравим освітленням більше, ніж будь-який протестований OLED-телевізор. ТВ-панель S95D також має зовнішній корпус, що забезпечує зберігання HDMI-підключень і шнура живлення поза увагою.

Огляд смарт-телевізора Samsung OLED S95D

"Завдяки своєму універсальному матовому екрану і приголомшливому зображенню загалом, Samsung S95D забезпечує кращу якість зображення серед усіх протестованих телевізорів, перевершуючи і G4, і торішнього переможця G3, а також будь-який інший не OLED-телевізор", — підсумували тестувальники.

Найкращий 55-дюймовий смарт-телевізор: Hisense U8N

Hisense U8N багато в чому схожий на модель QM8 від TCL, однак він випускається в меншому форм-факторі — 55 дюймів. Коштує він відносно недорого, співвідношення ціна/якість цілком збалансовані виробником. Експерти вважають його одним з найкращих 55-дюймових телевізорів з усіх, представлених на ринку.

Огляд телевізора Hisense U8N

ТВ-панель оснащена підсвічуванням mini-LED і функцією локального затемнення повного масиву. Плюсом є і наявність операційної системи Google TV. Фахівці також звертають увагу на те, що більш відомі бренди, що пропонують аналогічний функціонал і розмір, коштують дорожче, ніж ця модель від Hisense.

Раніше ми писали про п'ять найкращих OLED-телевізорів, які можна купити в Україні за доступною ціною. У рейтингу взяли участь моделі LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.