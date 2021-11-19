TCL представила перший у світі 8К OLED-телевізор, створений за допомогою струменевий друку

Китайський бренд застосував секретну технологію, що використовує світлодіоди замість чорнила, яка значно здешевлює виробництво та збільшує продуктивність дисплеїв.

Компанія TCL готується випустити низку дисплеїв, що виділяються великими розмірами чи інноваційними характеристиками. Розробки представили на конференції Global Display Tech-Ecosystem Conference (DTC 2021), наголошується в пресрелізі.

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Бренд випустить перший у світі OLED-екран із діагоналлю 65 дюймів і роздільною здатністю 8К, які будуть виробляти за допомогою струменевого друку (ink-jet printing technology), яка передбачає точкове нанесення світлодіодів на електролюмінісцентний шар за допомогою спеціального принтера не розкриваються — вона належить японській компанії JOLED, яка стала партнером TCL. Розробники стверджують, що така технологія обходиться дешевше за метод осадження та підвищує продуктивність телевізорів. Вони обіцяють надвисоку контрастність, відмінну передачу кольорів і високу якість картинки.

"Компанія заявила про впровадження нової технології "гібридних" дисплеїв, у якій використовується синій емітер OLED у поєднанні з червоним і зеленим випромінювачами QD. Всі три матеріали емітера будуть об'єднані та надруковані з використанням технології струминного друку. TCL називає цю технологію H-QLED", — пише видання oled-info.com.

TCL розвиває та технологію microLED-дисплеїв. Нещодавно бренд презентував телевізор незвичайного формфактора діагоналлю 75 дюймів із роздільною здатністю 8К та частотою оновлення 265 Гц. Представлена також панель із діагоналлю 49 дюймів, 4К-роздільною здатністю і вигином R800. Його головною особливістю стане надзвичайно висока частота оновлення – 240 Гц. Раніше ігрові моделі забезпечували максимум 144 Гц. Співвідношення сторін 32:9 та яскравість 1800 нит роблять цю модель гарним варіантом для перегляду фільмів.

[ + – ] 8К-телевізор діагоналлю 65 дюймів [ + – ] 75-дюймовий телевізор MicroLED [ + – ] 49-дюймовий ігровий монітор [ + – ] Скляна панель TCL [ + – ] Скляна панель TCL [ + – ] Гнучкий дисплей MicroLED

TCL анонсувала перший у світі прозорий прямий дисплей на скляній основі з технологією microLED та діагоналлю 125 дюймів. Він використовує 25-дюймовий датчик тиску для зрощення скла. Відсутність мікросхем дозволило зменшити площу пікселів і зробити пристрій тоншим. Велика прозора панель призначена для прикраси офісів і рекламних стендів.

14-дюймовий OLED-дисплей для струменевого друку Yunsheng. Як стверджує TCL, гнучкий екран можна використовувати в будильниках, музичних плеєрах та іншій домашній техніці. Він може витримати до 100 тис. згинань, вбудована система штучного інтелекту дбає про максимальну яскравість кольорів.

Раніше писали, що 8К-телевізори стануть найпопулярнішими у 2022 році. Вже зараз виробники націлилися на дисплеї з ширшою роздільною здатністю, що прийшли на зміну 4К-моделям.

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