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Технологии и наука

TCL представила первый в мире 8К OLED-телевизор созданный при помощи струйной печати

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TCL, дисплей
8К-дисплей TCL диагональю 65 дюймов

Китайский бренд применил секретную технологию, использующую светодиоды вместо чернил, которая значительно удешевляет производство и увеличивает производительность дисплеев.

Компания TCL готовится выпустить ряд дисплеев, которые выделяются большими размерами или инновационными характеристиками. Разработки представили на конференции Global Display Tech-Ecosystem Conference (DTC 2021), отмечается в пресс-релизе.

Бренд выпустит первый в мире OLED-экран с диагональю 65 дюймов и разрешением 8К, которые будут производить при помощи струйной печати (ink-jet printing technology), которая предусматривает точечное нанесение светодиодов на электролюминисцентный слой при помощи специального принтера по запатентованной технологии TRIPRINT, подробности которой не раскрываются — она принадлежит японской компании JOLED, ставшей партнером TCL. Разработчики утверждают, что такая технология обходится дешевле метода осаждения и повышает производительность телевизоров. Они обещают сверхвысокую контрастность, отличную цветопередачу и высочайшее качество картинки.

"Компания заявила о внедрении новой технологии "гибридных" дисплеев, в которой используется синий эмиттер OLED в сочетании с красным и зеленым излучателями QD. Все три материала эмиттера будут объединены и напечатаны с использованием технологии струйной печати. TCL называет эту технологию H-QLED", — пишет издание oled-info.com.

TCL развивает и технологию microLED-дисплеев. Недавно бренд презентовал телевизор необычного формфактора диагональю 75 дюймов с разрешением 8К и частотой обновления 265 Гц. Представлена также панель с диагональю 49 дюймов, 4К-разрешением и изгибом R800. Его главной особенностью станет необычайно высокая частота обновления — 240 Гц. Ранее игровые модели обеспечивали максимум 144 Гц. Соотношение сторон 32:9 и яркость 1800 нит делают эту модель хорошим вариантом для просмотра фильмов.

телевизор, TCL, дисплей
8К-телевизор диагональю 65 дюймов
TCL, дисплей
75-дюймовый телевизор MicroLED
TCL, дисплей
49-дюймовый игровой монитор
TCL, дисплей
Стеклянная панель TCL
TCL, дисплей
Стеклянная панель TCL
TCL, дисплей
Гибкий дисплей MicroLED
телевизор, TCL, дисплей
TCL, дисплей
TCL, дисплей
TCL, дисплей
TCL, дисплей
TCL, дисплей

TCL анонсировала первый в мире прозрачный прямой дисплей на стеклянной основе с технологией microLED и диагональю 125 дюймов. Он использует 25-дюймовый датчик давления для "сращивания" стекла. Отсутствие микросхем позволило уменьшить площадь пикселей и сделать устройство более тонким. Большая прозрачная панель предназначена для украшения офисов и рекламных стендов.

14-дюймовый OLED-дисплей для струйной печати Yunsheng. Как утверждает TCL, гибкий экран можно использовать в будильниках, музыкальных проигрывателях и другой домашней технике. Он может выдержать до 100 тыс. сгибаний, встроенная система искусственного интеллекта заботится о максимальной яркости цветов.

Ранее писали, что 8К-телевизоры станут самыми популярными в 2022 году. Уже сейчас производители нацелились на дисплеи с более широким разрешением, пришедшим на смену 4К-моделям.

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