TCL представила первый в мире 8К OLED-телевизор созданный при помощи струйной печати

Китайский бренд применил секретную технологию, использующую светодиоды вместо чернил, которая значительно удешевляет производство и увеличивает производительность дисплеев.

Компания TCL готовится выпустить ряд дисплеев, которые выделяются большими размерами или инновационными характеристиками. Разработки представили на конференции Global Display Tech-Ecosystem Conference (DTC 2021), отмечается в пресс-релизе.

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Бренд выпустит первый в мире OLED-экран с диагональю 65 дюймов и разрешением 8К, которые будут производить при помощи струйной печати (ink-jet printing technology), которая предусматривает точечное нанесение светодиодов на электролюминисцентный слой при помощи специального принтера по запатентованной технологии TRIPRINT, подробности которой не раскрываются — она принадлежит японской компании JOLED, ставшей партнером TCL. Разработчики утверждают, что такая технология обходится дешевле метода осаждения и повышает производительность телевизоров. Они обещают сверхвысокую контрастность, отличную цветопередачу и высочайшее качество картинки.

"Компания заявила о внедрении новой технологии "гибридных" дисплеев, в которой используется синий эмиттер OLED в сочетании с красным и зеленым излучателями QD. Все три материала эмиттера будут объединены и напечатаны с использованием технологии струйной печати. TCL называет эту технологию H-QLED", — пишет издание oled-info.com.

TCL развивает и технологию microLED-дисплеев. Недавно бренд презентовал телевизор необычного формфактора диагональю 75 дюймов с разрешением 8К и частотой обновления 265 Гц. Представлена также панель с диагональю 49 дюймов, 4К-разрешением и изгибом R800. Его главной особенностью станет необычайно высокая частота обновления — 240 Гц. Ранее игровые модели обеспечивали максимум 144 Гц. Соотношение сторон 32:9 и яркость 1800 нит делают эту модель хорошим вариантом для просмотра фильмов.

[ + – ] 8К-телевизор диагональю 65 дюймов [ + – ] 75-дюймовый телевизор MicroLED [ + – ] 49-дюймовый игровой монитор [ + – ] Стеклянная панель TCL [ + – ] Стеклянная панель TCL [ + – ] Гибкий дисплей MicroLED

TCL анонсировала первый в мире прозрачный прямой дисплей на стеклянной основе с технологией microLED и диагональю 125 дюймов. Он использует 25-дюймовый датчик давления для "сращивания" стекла. Отсутствие микросхем позволило уменьшить площадь пикселей и сделать устройство более тонким. Большая прозрачная панель предназначена для украшения офисов и рекламных стендов.

14-дюймовый OLED-дисплей для струйной печати Yunsheng. Как утверждает TCL, гибкий экран можно использовать в будильниках, музыкальных проигрывателях и другой домашней технике. Он может выдержать до 100 тыс. сгибаний, встроенная система искусственного интеллекта заботится о максимальной яркости цветов.

Ранее писали, что 8К-телевизоры станут самыми популярными в 2022 году. Уже сейчас производители нацелились на дисплеи с более широким разрешением, пришедшим на смену 4К-моделям.

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