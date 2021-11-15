В 2022 году самыми популярными станут 8K-дисплеи: эксперты пояснили почему

Издание TechRadar Pro выяснило, что со следующего года многие производители перейдут к выпуску мониторов 8K и 5K.

Согласно опросу проведенному журналистами TechRadar Pro, 4K-мониторы будут "не в моде" в 2022 году. Издание сообщает о том, что бренды нацелились на новый тренд.

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Представитель компании Benq сказал, что 8K-модели ее производства, скорее всего, появятся не раньше, чем во втором квартале 2022 года. В NEC и Sharp также подтвердили информацию о том, что ставка будет делаться на 8K-дисплеи. Другой крупный производитель мониторов, Viewsonic, подтвердил, что мониторы 8K будут запущены в следующем году, а в Hannspree заявили, что намерены производить "мониторы побольше", сообщает СМИ.

Также стало известно, что компания Monoprice назвала топовыми те модели ТВ-панелей, которые оснащены технологиями OLED, мини-светодиодами, а также панели с более высоким разрешением.

"Ни один из производителей не раскрыл информацию касательно размеров своих будущих моделей, также ничего не было сказано и о ценах, но мы ожидаем, что цена вырастет, поскольку новые продукты будут ориентированы на пользователей, которым нужны широкоформатные ТВ-панели, мониторы для редактирования видео и фото", — пишет медиа.

Другие компании, с которыми связались журналисты (MSI, Lenovo, Asus и HP), пока не подтвердили, будут ли они по-прежнему выпускать дисплеи с разрешением экрана 5K или 8K. У IIyama нет планов по выпуску мониторов 8K в 2022 году, в а Dell сообщила, что не будет комментировать свои планы на будущее.

"Несмотря на то, что 8K TV и запись видео 8K становятся мейнстримом, экраны 8K не стали популярными среди пользователей. Даже Apple по-прежнему придерживается более низких стандартов, несмотря на то, что является трендсеттером", — говорится в материале.

Nvidia, Intel и AMD тоже поддерживают на 8K-формат, увеличивая линейку дискретных достаточно мощных графических процессоров, способных обеспечить качественную работу телевизоров и мониторов со столь высоким разрешением.

"Мы надеемся, что 2022 год также станет годом, когда текущие проблемы глобальной цепочки поставок будут решены, что приведет к снижению цен, и разработчики программного обеспечения для редактирования видео добавят в свои продукты совместимость с видео 8K", — пишут журналисты. "Другие фишки, которые мы ожидаем увидеть в 2022 году, — это встроенная поддержка 8K-over-HDMI и более широкое распространение Thunderbolt 4 как на ноутбуках, так и на настольных ПК".

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