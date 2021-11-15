У 2022 році найпопулярнішими стануть 8K-дисплеї: експерти пояснили, чому

Видання TechRadar Pro з'ясувало, що з наступного року багато виробників перейдуть до випуску моніторів 8K та 5K.

Згідно з опитуванням проведеним журналістами TechRadar Pro, 4K-монітори будуть "не в моді" e 2022 році. Видання повідомляє, що бренди націлилися на новий тренд.

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Представник компанії Benq сказав, що 8K-моделі її виробництва швидше за все з'являться не раніше, ніж у другому кварталі 2022 року. NEC і Sharp також підтвердили інформацію про те, що ставка буде робитися на 8K-дисплеї. Інший великий виробник моніторів, Viewsonic, підтвердив, що монітори 8K будуть запущені наступного року, а в Hannspree заявили, що мають намір виробляти "монітори більше", повідомляє ЗМІ.

Також стало відомо, що компанія Monoprice назвала топовими ті моделі ТВ-панелей, які оснащені технологіями OLED, мінісвітлодіодами, а також панелі з вищою роздільною здатністю.

"Жоден із виробників не розкрив інформацію щодо розмірів своїх майбутніх моделей, також нічого не було сказано і про ціни, але ми очікуємо, що ціна зросте, оскільки нові продукти будуть орієнтовані на користувачів, яким потрібні широкоформатні ТВ-панелі, монітори для редагування відео та фото", — пише медіа.

Інші компанії, з якими зв'язалися журналісти (MSI, Lenovo, Asus та HP), поки не підтвердили, чи будуть вони, як і раніше, випускати дисплеї з роздільною здатністю екрана 5K або 8K. В IIyama немає планів із випуску моніторів 8K у 2022 році, а Dell повідомила, що не коментуватиме свої плани на майбутнє.

"Незважаючи на те, що 8K TV і запис відео 8K стають мейнстримом, екрани 8K не стали популярними серед користувачів. Навіть Apple, як і раніше, дотримується нижчих стандартів, незважаючи на те, що є трендсеттером", — йдеться в матеріалі.

Nvidia, Intel та AMD теж підтримують на 8K-формат, збільшуючи лінійку дискретних досить потужних графічних процесорів, здатних забезпечити якісну роботу телевізорів і моніторів із настільки високою роздільною здатністю.

"Ми сподіваємося, що 2022 рік також стане роком, коли поточні проблеми глобального ланцюжка поставок будуть вирішені, що призведе до зниження цін, і розробники програмного забезпечення для редагування відео додадуть до своїх продуктів сумісність із відео 8K, — пишуть журналісти. — Інші фішки, які ми очікуємо побачити в 2022 році, — це вбудована підтримка 8K-over-HDMI та ширше поширення Thunderbolt 4 як на ноутбуках, так і на настільних ПК".

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