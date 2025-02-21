Найкращі телевізори у 2025 році: топ 5 моделей від Samsung, Hisense, Vizio і TCL (фото)

Експерти протестували TCL QM8, Samsung DU7200, Samsung S95D, Vizio Quantum Pro, Hisense U8N, Samsung, Hisense, Vizio, TCL і винесли свій вердикт.

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Експерти видання cnet.com протестували ігрові функції, потокову передачу фільмів на найкращих платформах Smart TV, якість зображення ТБ-панелей від Samsung, Hisense, Vizio і TCL. До добірки увійшли як дешеві телевізори 4K, так і QLED-, OLED-пристрої, які будуть присутні на ринку 2025 року.

І все ж, якщо наведені нижче пристрої здадуться дорогими, можна вибрати щось із рейтингу телевізорів від 25 000 грн, який склав Фокус.

Найкращий телевізор загалом: TCL QM8 (2024)

Телевізор від TCL очолив список найкращих телевізорів за останні кілька років. Він сподобався експертам своєю чудовою яскравістю і контрастністю, "з якими не може зрівнятися жоден інший телевізор за цю ціну (на Amazon ця модель коштує 1399 доларів, — ред.)", — написали вони. Ключовим моментом є технологія mini-LED і добре реалізоване локальне затемнення повного масиву.

ТВ-панель TCL QM8 (2024) Фото: TCL

Пристрій також має елегантний дизайн із центральною підставкою. Операційна система — Google TV, яка фахівців вразила більше, ніж Roku TV.

Головний недолік TCL QM8 полягає в тому, що він доступний тільки у великих розмірах (65 дюймів і більше). Якщо користувач шукає 55-дюймовий телевізор, то тестувальники рекомендують Hisense U8N.

Найкращий бюджетний телевізор: Samsung DU7200

Телевізор Samsung DU7200 забезпечує дійсно гарне зображення за доступну ціну. Рівні чорного і деталізація тіней чудові за ці гроші (ціна на Amazon 329 доларів, — ред.). Якщо щось не влаштовує, можна скористатися функцією "управління кольором".

Телевізор Samsung DU7200 Фото: Samsung

Він має вбудовану потокову передачу, і якість звуку теж непогана. Якщо користувачеві потрібен телевізор для спальні або ігор, то експерти рекомендують Samsung DU7200.

Телевізор із найкращою якістю зображення: Samsung S95D

Матове оздоблення Samsung S95D не лише зменшує відблиски, воно майже усуває їх, покращуючи якість зображення в яскравих приміщеннях більше, ніж будь-який протестований OLED-телевізор, запевняють фахівці. Це матове оздоблення справді працює, зменшуючи відблиски до рівня тьмяних плям. Модель S95D також має зовнішній корпус, що забезпечує акуратніший вигляд із можливістю зберігання HDMI та шнура живлення поза увагою.

Телевізор Samsung S95D Фото: Samsung

"Завдяки своєму універсальному матовому екрану і приголомшливому зображенню загалом Samsung S95D забезпечує найкращу якість зображення серед усіх протестованих нами телевізорів, перевершуючи як G4, так і торішнього переможця G3, а також будь-який інший телевізор без OLED. Але він коштує дорого — 2600 доларів", — написали тестувальники.

Найкращий телевізор середнього класу: Vizio Quantum Pro

У тестах протягом багатьох років телевізори Vizio демонстрували дуже хорошу якість зображення, підкреслюють експерти. Vizio Quantum Pro продовжує цю тенденцію: це надійний варіант телевізора середньої цінової категорії, хоча й не без кількох помітних недоліків.

ТВ-панель Vizio Quantum Pro Фото: Vizio

У порівняльних тестах Quantum Pro показав себе добре і з кращою контрастністю, ніж, наприклад, серія Roku Plus за схожою ціною (648 доларів на Amazon, — ред.). З іншого боку, як і очікувалося, трохи дорожчі моделі, як-от TCL QM8 і Hisense U8K, були кращими, з яскравішими зображеннями і вищою контрастністю.

Одним з основних недоліків Quantum Pro є відсутність варіантів розмірів; він випускається тільки в розмірах 65 або 75 дюймів. Ми розглянули 65-дюймову модель, але огляд також можна застосувати до 75-дюймової версії, оскільки характеристики і якість зображення мають бути схожими незалежно від розміру.

Якщо потрібна ТВ-панель меншого розміру в цьому ціновому діапазоні, можна вибрати щось із серії Roku Plus, яка пропонує 55-дюймову модель і систему Smart TV.

Найкращий 55-дюймовий телевізор: Hisense U8N

Якщо TCL QM8 занадто великий, Hisense U8N має стати найкращим вибором, вважають експерти. Вони порівняли обидві ці моделі, і хоча їм більше сподобалася якість зображення QM8, у U8N є одна перевага: варіант з екраном 55 дюймів. Якщо 65 занадто великий для кімнати, бюджету або користувацького смаку, вибір між ними простий — 55-дюймовий телевізор Hisense U8N за 698 доларів.

ТВ-панель Hisense U8N Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Обидва пристрої пропонують чудову якість зображення і доступні ціни завдяки підсвічуванню mini-LED і локальному затемненню повного масиву, а також схожі ігрові функції та операційну систему Google TV. Обидва коштують на сотні доларів менше, ніж довелося б заплатити за аналогічну якість зображення від більш відомого бренду.

Раніше ми писали, як працюють телевізори OLED, QLED, MicroLED і яку краще вибрати. Завдяки різним технологіям дисплеї телевізорів відрізняються за якістю зображення, яскравістю, контрастністю, а найголовніше — за ціною.