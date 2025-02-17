Топ-5 лучших OLED-телевизора, которые можно купить в Украине по доступной цене (фото)

В рейтинг попали модели телевизоров LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.

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OLED-телевизоры отличает хорошая детализация, глубина и яркость цвета, а также минимум задержек, если пользователь хочет поиграть в видеоигры. Современные модели являются не просто домашними кинотеатрами, но и настоящими центрами развлечений, потому как дают доступ к интернету и всему его содержимому, мобильным устройствам и консолям. Фокус рассмотрел несколько предложений и выбрал лучшие, и недорогие, модели ТВ-панелей, которые можно купить прямо сегодня.

Телевизор LG OLED 48A1

Телевизор LG OLED 48A1 Фото: LG

OLED-телевизор от компании LG модели 48A1 весит 15,3 кг. Конструкция выполнена из металла, монитор крепится к сверхтонкому профилю. Он оснащен 10-ваттными стереодинамиками, которые поддерживают технологии Dolby Atmos, AI Sound, а также Bluetooth для синхронизации с мобильными устройствами. Диагональ OLED-матрицы достигает 48 дюймов и имеет разрешение 3840x2160 точек, частота обновления — 60 Гц.

Телевизор получил от разработчиков процессором i7 четвертого поколения, 100-процентный цветовой охват спектра DCI-P3 и поддержку AI Picture, FILMMAKER MODE, HDR Dolby Vision IQ.

Цены: 26 786 – 39 499 грн.

ТВ-панель Philips 55OLED707/12

Телевизор Philips 55OLED707/12 Фото: Philips

Телевизор имеет 55-дюймовый OLED-экран с разрешением 4K Ultra HD (3840x2160 точек), благодаря чему изображение очень детальное, при этом частота обновления достигает 120 Гц. ТВ-панель поддерживает форматы HDR, HDR10+, Dolby Vision и HLG, так что она может послужить хорошим домашним кинотеатром. На борту имеется функция Smart TV, предоставляющая доступ к потоковым сервисам. Можно также просматривать и интернет-контент через Wi-Fi.

Philips 55OLED707/12 располагает технологией Ambilight. По сути, это светодиодная подсветка, расположенная по краям экрана и создающая эффект "ореола". Зритель полностью погружается в картинку и просмотр для него становится более комфортным. Объемным звук делает Dolby Atmos.

Среди интерфейсов стоит выделить HDMI и USB, благодаря которым можно подключить и ноутбук, и смартфон. Кстати, телевизор можно использовать и для гейминга.

Цены: 30 999 – 50 100 грн

Телевизор Samsung QE48S90D

ТВ-панель Samsung QE48S90D Фото: Samsung

Устройство может похвастать диагональю 48 дюймов, разрешением 3840x2160 точек (4K Ultra HD), антибликовым покрытием и углами обзора 178/178. Как и другие современные ТВ-панели, эта поддерживает HDR10+, OLED HDR и HLG — форматы, делающие изображение максимально реалистичным. Частота обновления при этом составляет 100 Гц. Для гейминга есть функция Variable Refresh Rate и поддержка AMD FreeSync Premium.

Samsung QE48S90D даст пользователям доступ к популярным приложениям через Samsung Smart TV. А если они захотят подключить мобильную технику, то смогут воспользоваться четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB и оптическим аудиовыходом. Или же можно задействовать Wi-Fi и Bluetooth.

ТВ-панель оборудована двумя динамиками по 15 Вт и сабвуфером на 10 Вт с Dolby Atmos и Q-Symphony, достигая объемного звучания.

Цены: 31 179 – 57 080 грн

OLED-телевизор Sony KD-55A8

ТВ-панель Sony KD-55A8 Фото: Sony

Телевизор обладает экраном с диагональю 55 дюйма с разрешением 4К (3840х2160 пикселей) и поддержкой HDR-технологии. Платформа Smart TV работает на базе операционной системы Android, благодаря чему доступны видеофайлы с YouTube и других сервисов.

Есть возможность подсоединения мобильных устройств, а также выхода в интернет, подключения через Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и USB. Функция Air Play продублирует экран смартфона без задержек. Что касается звука, то за его качество ответственны не только динамики, но и технология Dolby Atmos.

Цены: 36 889 – 55 577 грн

Panasonic TX-42MZ800E

Телевизор Panasonic TX-42MZ800E Фото: Panasonic

Модель MZ800E выпускается в размерах 42, 48, 55 и 65 дюймов и работает на базе Google TV, имея разрешение 4K (3840x2160 пикселей). Dolby Vision и HDR10+ поддерживаются как динамические форматы HDR, есть режим кинорежиссера. Встроенная звуковая система оснащена сабвуфером и Dolby Atmos.

К ТВ-панели можно подключить игровую консоль, а затем уменьшить задержку ввода с помощью ALLM ("автоматический режим низкой задержки"). Также компания Panasonic заявляет, что "модели MZ800E обладают преимуществами HDMI 2.1", которые включают VRR. Помимо игр, устройство также включает интегрированный Chromecast, медиаплеер и Google Assistant, позволяющий управлять телевизором при помощи голоса.

Цена: 32 568 – 51 149 грн.

Ранее мы писали о том, чем QLED отличается от OLED и какой телевизор лучше выбрать в 2025 году. Пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим излучающие QLED-телевизоры в продаже, уверены эксперты. Однако на данный момент OLED доминирует над QLED по качеству изображения.