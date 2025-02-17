Топ 5 найкращих OLED-телевізора, які можна купити в Україні за доступною ціною (фото)

До рейтингу потрапили моделі телевізорів LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.

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OLED-телевізори вирізняються гарною деталізацією, глибиною і яскравістю кольору, а також мінімумом затримок, якщо користувач хоче пограти у відеоігри. Сучасні моделі є не просто домашніми кінотеатрами, а й справжніми центрами розваг, бо дають доступ до інтернету і всього його вмісту, мобільних пристроїв і консолей. Фокус розглянув кілька пропозицій і вибрав найкращі, і недорогі, моделі ТВ-панелей, які можна купити просто сьогодні.

Телевізор LG OLED 48A1

Телевізор LG OLED 48A1 Фото: LG

OLED-телевізор від компанії LG моделі 48A1 важить 15,3 кг. Конструкція виконана з металу, монітор кріпиться до надтонкого профілю. Він оснащений 10-ватними стереодинаміками, які підтримують технології Dolby Atmos, AI Sound, а також Bluetooth для синхронізації з мобільними пристроями. Діагональ OLED-матриці сягає 48 дюймів і має роздільну здатність 3840x2160 пікселів, частота оновлення — 60 Гц.

Телевізор отримав від розробників процесором i7 четвертого покоління, 100-відсоткове колірне охоплення спектра DCI-P3 і підтримку AI Picture, FILMMAKER MODE, HDR Dolby Vision IQ.

Ціни: 26 786 — 39 499 грн.

ТВ-панель Philips 55OLED707/12

Телевізор Philips 55OLED707/12 Фото: Philips

Телевізор має 55-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 4K Ultra HD (3840x2160 пікселів), завдяки чому зображення дуже детальне, при цьому частота оновлення досягає 120 Гц. ТВ-панель підтримує формати HDR, HDR10+, Dolby Vision і HLG, тож вона може послужити хорошим домашнім кінотеатром. На борту є функція Smart TV, що надає доступ до потокових сервісів. Можна також переглядати й інтернет-контент через Wi-Fi.

Philips 55OLED707/12 має технологію Ambilight. По суті, це світлодіодне підсвічування, розташоване по краях екрана, що створює ефект "ореолу". Глядач повністю занурюється в картинку і перегляд для нього стає більш комфортним. Об'ємним звук робить Dolby Atmos.

Серед інтерфейсів варто виділити HDMI і USB, завдяки яким можна підключити і ноутбук, і смартфон. До речі, телевізор можна використовувати і для геймінгу.

Ціни: 30 999 — 50 100 грн

Телевізор Samsung QE48S90D

ТВ-панель Samsung QE48S90D Фото: Samsung

Пристрій може похвалитися діагоналлю 48 дюймів, роздільною здатністю 3840x2160 пікселів (4K Ultra HD), покриттям антивідблиску і кутами огляду 178/178. Як і інші сучасні ТВ-панелі, ця підтримує HDR10+, OLED HDR і HLG — формати, що роблять зображення максимально реалістичним. Частота оновлення при цьому становить 100 Гц. Для геймінгу є функція Variable Refresh Rate і підтримка AMD FreeSync Premium.

Samsung QE48S90D дасть користувачам доступ до популярних додатків через Samsung Smart TV. А якщо вони захочуть підключити мобільну техніку, то зможуть скористатися чотирма портами HDMI 2.1, двома портами USB і оптичним аудіовиходом. Або ж можна задіяти Wi-Fi і Bluetooth.

ТВ-панель обладнана двома динаміками по 15 Вт і сабвуфером на 10 Вт з Dolby Atmos і Q-Symphony, досягаючи об'ємного звучання.

Ціни: 31 179 — 57 080 грн

OLED-телевізор Sony KD-55A8

ТВ-панель Sony KD-55A8 Фото: Sony

Телевізор має екран з діагоналлю 55 дюймів з роздільною здатністю 4К (3840х2160 пікселів) і підтримкою HDR-технології. Платформа Smart TV працює на базі операційної системи Android, завдяки чому доступні відеофайли з YouTube та інших сервісів.

Є можливість під'єднання мобільних пристроїв, а також виходу в інтернет, підключення через Wi-Fi, Bluetooth, HDMI і USB. Функція Air Play продублює екран смартфона без затримок. Що стосується звуку, то за його якість відповідальні не тільки динаміки, а й технологія Dolby Atmos.

Ціни: 36 889 — 55 577 грн

Panasonic TX-42MZ800E

Телевізор Panasonic TX-42MZ800E Фото: Panasonic

Модель MZ800E випускається в розмірах 42, 48, 55 і 65 дюймів і працює на базі Google TV, маючи роздільну здатність 4K (3840x2160 пікселів). Dolby Vision і HDR10+ підтримуються як динамічні формати HDR, є режим кінорежисера. Вбудована звукова система оснащена сабвуфером і Dolby Atmos.

До ТВ-панелі можна підключити ігрову консоль, а потім зменшити затримку введення за допомогою ALLM ("автоматичний режим низької затримки"). Також компанія Panasonic заявляє, що "моделі MZ800E мають переваги HDMI 2.1", які включають VRR. Крім ігор, пристрій також включає інтегрований Chromecast, медіаплеєр і Google Assistant, що дає змогу керувати телевізором за допомогою голосу.

Ціна: 32 568 — 51 149 грн.

Раніше ми писали про те, чим QLED відрізняється від OLED і який телевізор краще вибрати у 2025 році. Мине кілька років, перш ніж ми побачимо випромінювальні QLED-телевізори в продажу, впевнені експерти. Однак наразі OLED домінує над QLED за якістю зображення.