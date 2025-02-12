Чим QLED відрізняється від OLED і який телевізор краще вибрати у 2025 році (фото, відео)
Мине кілька років, перш ніж ми побачимо випромінюючі QLED-телевізори в продажу, впевнені експерти. Однак на даний момент OLED домінує над QLED за якістю зображення.
QLED і OLED принципово відрізняються, насамперед, якістю зображення. Експерти cnet.com протестували різні моделі ТВ-панелей і дійшли висновку, що технологія OLED має кращу картинку, однак Фокус вирішив розібратися у всьому детальніше.
У чому принципова різниця між OLED і QLED
Щоб простіше було розібратися в телевізійних технологіях, розглянемо значення термінів:
- OLED означає "органічний світлодіод".
- QLED означає "світлодіод із квантовими точками".
- OLED — це принципово інша технологія, що відрізняється від LCD.
- QLED — це різновид LED LCD, у якому до "сендвіча" LCD додається плівка з квантовими точками.
- OLED — "випромінюючий", коли пікселі випромінюють власне світло.
- QLED, — як і LCD, "пропускає" і використовує світлодіодне підсвічування.
Простіше кажучи, QLED-телевізор — це просто РК-телевізор із квантовими точками.
У порівняльних оглядах cnet.com OLED завжди перевершувала QLED. Жоден із протестованих телевізорів QLED, включно з Samsung QN90B, TCL QM8 або Amazon Fire TV Omni QLED, не видавав такої ж гарної картинки, як будь-який із протестованих OLED-телевізорів, таких як LG C3, G3 або Samsung S95C. У кожному порівнянні незмінно перемагав OLED-телевізор, пише видання.
Головний висновок полягає в тому, що QLED ближче до звичайного РК-телевізора, ніж до OLED, який більшість експертів вважають зовсім іншим класом телевізорів, як і плазму.
Квантові точки — це мікроскопічні молекули, які при потраплянні світла випромінюють власне різнокольорове світло. У QLED-телевізорах точки укладені в плівку, а світло, яке на них падає, забезпечується світлодіодним підсвічуванням. Потім це світло проходить через кілька інших шарів усередині телевізора, включно з шаром рідких кристалів або РК-підсвічування, щоб створити зображення. Світло від світлодіодного джерела передається через шари на поверхню екрана, тому він "пропускає".
Samsung, наприклад, використовує квантові точки для поліпшення РК-телевізорів з 2015 року. Компанія стверджує, що ці квантові точки з часом еволюціонували — наприклад, покращилися колір і світловіддача. Інші виробники, Vizio і Hisense, також використовують квантові точки в РК-телевізорах, але не називають їх QLED-телевізорами.
OLED — це взагалі не РК-телевізор
LCD — домінуюча технологія в плоских телевізорах. Вона дешевша за OLED, особливо у великих розмірах, і її можуть виробляти численні бренди.
OLED відрізняється тим, що для створення світла не використовується світлодіодне підсвічування. Замість цього світло створюється мільйонами окремих субпікселів OLED. Самі пікселі — крихітні точки, з яких складається зображення — випромінюють світло, тому це називається "емісійною" технологією відображення.
Усі OLED-телевізори в усьому світі використовують панелі, вироблені або LG, або Samsung. До 2022 року LG була єдиною компанією, що виробляє OLED-панелі, але незабаром Samsung теж почала виробляти власні панелі з використанням технології QD-OLED.
Якість зображення QLED і OLED
Якість зображення телевізорів QLED різниться більше, ніж у OLED. У Samsung і TCL є кілька серій QLED, і найдорожчі з них працюють набагато краще, ніж дешеві. Це здебільшого поліпшення якості зображення не мають нічого спільного з квантовими точками. Вся справа в підсвічуванні міні-світлодіодів, кращого локального затемнення яскравих відблисків і кращих кутів огляду, які допомагають перевершити телевізори QLED (і інші), у яких немає цих додаткових можливостей.
Тим часом усі телевізори OLED мають дуже схожу якість зображення — усі вони заслужили 10/10 за якістю зображення в тестах cnet.com.
OLED має кращу контрастність і рівень чорного
Одним із найважливіших факторів якості зображення є рівень чорного. OLED-телевізори можуть повністю відключати невикористовувані пікселі, забезпечуючи буквально нескінченний контраст. QLED/LCD-телевізори пропускають частину світла, що призводить до більш розмитих, сірих рівнів і розмитості навколо яскравих ділянок.Важливо
QLED яскравіший за OLED
Найяскравіші телевізори QLED і LCD можуть бути яскравішими, ніж будь-яка модель OLED, що є перевагою у світлих приміщеннях і з HDR-контентом. Однак і телевізори OLED можуть бути досить яскравими для більшості приміщень, а їхня чудова контрастність дає змогу забезпечувати краще зображення HDR, ніж будь-який QLED/LCD-телевізор.
OLED має кращу однорідність і кути огляду
З РК-дисплеями різні області екрана можуть весь час виглядати яскравішими за інші, а структура підсвічування також може бути видна в деякому контенті. Навіть найкращі РК-дисплеї також вицвітають, втрачають контрастність і знебарвлюються, якщо дивитися з місць, відмінних від оптимальної точки безпосередньо перед екраном. У телевізорів OLED екрани майже ідеально однорідні, і вони зберігають точність під будь-яким кутом, окрім самих крайніх.
Роздільна здатність, колір, обробка відео та інші фактори якості зображення однакові
Більшість телевізорів QLED і OLED мають однакову роздільну здатність 4K, і можуть досягати 8K. Жодна з технологій не має суттєвих переваг в обробці кольору чи відео.
QLED може бути меншим, а тому — дешевшим
Сьогодні на ринку представлені шість розмірів OLED-телевізорів. Ще два розміри, 42 дюйми і 97 дюймів, були введені в 2022 році.
Розміри OLED-телевізорів:
- 42 дюйми
- 48 дюймів
- 55 дюймів
- 65 дюймів
- 77 дюймів
- 83 дюйми
- 88 дюймів
- 97 дюймів
Оскільки телевізори QLED є РК-дисплеями, їх можна виробляти в більшому діапазоні розмірів. РК-телевізори без QLED можуть стати ще меншими.
Розміри телевізорів QLED:
- 32 дюйми
- 43 дюйми
- 50 дюймів
- 55 дюймів
- 58 дюймів
- 65 дюймів
- 75 дюймів
- 82 дюйми
- 85 дюймів
- 98 дюймів
Однією з головних переваг QLED і LCD перед OLED є вартість панелей понад 65 дюймів. Великі телевізори є найбільш швидкозростаючим сегментом ринку і не показують жодних ознак уповільнення. Однак 77-дюймові OLED-телевізори коштують від 2200 доларів і вище, що перевищує вартість більшості 75-дюймових QLED-телевізорів, а у більших розмірах різниця ще істотніша.
Що краще у 2025 році: QLED або OLED-телевізори
А що щодо майбутнього? Samsung досліджує "квантові точки прямого перегляду", які обходяться без шарів рідких кристалів і використовують самі квантові точки як джерело світла. QLED-телевізори, що випромінюють, мають потенціал відповідати абсолютним рівням чорного і "нескінченному" коефіцієнту контрастності OLED, з кращою енергоефективністю, кращими кольорами і багатьом іншим. Однак мине кілька років, перш ніж ми побачимо випромінювальні QLED-телевізори в продажу, впевнені експерти.
Однак на даний момент OLED домінує над QLED за якістю зображення.