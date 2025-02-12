Чим QLED відрізняється від OLED і який телевізор краще вибрати у 2025 році (фото, відео)

Мине кілька років, перш ніж ми побачимо випромінюючі QLED-телевізори в продажу, впевнені експерти. Однак на даний момент OLED домінує над QLED за якістю зображення.

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QLED і OLED принципово відрізняються, насамперед, якістю зображення. Експерти cnet.com протестували різні моделі ТВ-панелей і дійшли висновку, що технологія OLED має кращу картинку, однак Фокус вирішив розібратися у всьому детальніше.

У чому принципова різниця між OLED і QLED

Щоб простіше було розібратися в телевізійних технологіях, розглянемо значення термінів:

OLED означає "органічний світлодіод".

QLED означає "світлодіод із квантовими точками".

OLED — це принципово інша технологія, що відрізняється від LCD.

QLED — це різновид LED LCD, у якому до "сендвіча" LCD додається плівка з квантовими точками.

OLED — "випромінюючий", коли пікселі випромінюють власне світло.

QLED, — як і LCD, "пропускає" і використовує світлодіодне підсвічування.

Простіше кажучи, QLED-телевізор — це просто РК-телевізор із квантовими точками.

У порівняльних оглядах cnet.com OLED завжди перевершувала QLED. Жоден із протестованих телевізорів QLED, включно з Samsung QN90B, TCL QM8 або Amazon Fire TV Omni QLED, не видавав такої ж гарної картинки, як будь-який із протестованих OLED-телевізорів, таких як LG C3, G3 або Samsung S95C. У кожному порівнянні незмінно перемагав OLED-телевізор, пише видання.

Головний висновок полягає в тому, що QLED ближче до звичайного РК-телевізора, ніж до OLED, який більшість експертів вважають зовсім іншим класом телевізорів, як і плазму.

Квантові точки — це мікроскопічні молекули, які при потраплянні світла випромінюють власне різнокольорове світло. У QLED-телевізорах точки укладені в плівку, а світло, яке на них падає, забезпечується світлодіодним підсвічуванням. Потім це світло проходить через кілька інших шарів усередині телевізора, включно з шаром рідких кристалів або РК-підсвічування, щоб створити зображення. Світло від світлодіодного джерела передається через шари на поверхню екрана, тому він "пропускає".

Samsung, наприклад, використовує квантові точки для поліпшення РК-телевізорів з 2015 року. Компанія стверджує, що ці квантові точки з часом еволюціонували — наприклад, покращилися колір і світловіддача. Інші виробники, Vizio і Hisense, також використовують квантові точки в РК-телевізорах, але не називають їх QLED-телевізорами.

QLED-телевізори Фото: Getty Images

OLED — це взагалі не РК-телевізор

LCD — домінуюча технологія в плоских телевізорах. Вона дешевша за OLED, особливо у великих розмірах, і її можуть виробляти численні бренди.

OLED відрізняється тим, що для створення світла не використовується світлодіодне підсвічування. Замість цього світло створюється мільйонами окремих субпікселів OLED. Самі пікселі — крихітні точки, з яких складається зображення — випромінюють світло, тому це називається "емісійною" технологією відображення.

Усі OLED-телевізори в усьому світі використовують панелі, вироблені або LG, або Samsung. До 2022 року LG була єдиною компанією, що виробляє OLED-панелі, але незабаром Samsung теж почала виробляти власні панелі з використанням технології QD-OLED.

Якість зображення QLED і OLED

Якість зображення телевізорів QLED різниться більше, ніж у OLED. У Samsung і TCL є кілька серій QLED, і найдорожчі з них працюють набагато краще, ніж дешеві. Це здебільшого поліпшення якості зображення не мають нічого спільного з квантовими точками. Вся справа в підсвічуванні міні-світлодіодів, кращого локального затемнення яскравих відблисків і кращих кутів огляду, які допомагають перевершити телевізори QLED (і інші), у яких немає цих додаткових можливостей.

Тим часом усі телевізори OLED мають дуже схожу якість зображення — усі вони заслужили 10/10 за якістю зображення в тестах cnet.com.

OLED має кращу контрастність і рівень чорного

Одним із найважливіших факторів якості зображення є рівень чорного. OLED-телевізори можуть повністю відключати невикористовувані пікселі, забезпечуючи буквально нескінченний контраст. QLED/LCD-телевізори пропускають частину світла, що призводить до більш розмитих, сірих рівнів і розмитості навколо яскравих ділянок.

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QLED яскравіший за OLED

Найяскравіші телевізори QLED і LCD можуть бути яскравішими, ніж будь-яка модель OLED, що є перевагою у світлих приміщеннях і з HDR-контентом. Однак і телевізори OLED можуть бути досить яскравими для більшості приміщень, а їхня чудова контрастність дає змогу забезпечувати краще зображення HDR, ніж будь-який QLED/LCD-телевізор.

OLED має кращу однорідність і кути огляду

З РК-дисплеями різні області екрана можуть весь час виглядати яскравішими за інші, а структура підсвічування також може бути видна в деякому контенті. Навіть найкращі РК-дисплеї також вицвітають, втрачають контрастність і знебарвлюються, якщо дивитися з місць, відмінних від оптимальної точки безпосередньо перед екраном. У телевізорів OLED екрани майже ідеально однорідні, і вони зберігають точність під будь-яким кутом, окрім самих крайніх.

Роздільна здатність, колір, обробка відео та інші фактори якості зображення однакові

Більшість телевізорів QLED і OLED мають однакову роздільну здатність 4K, і можуть досягати 8K. Жодна з технологій не має суттєвих переваг в обробці кольору чи відео.

QLED може бути меншим, а тому — дешевшим

Сьогодні на ринку представлені шість розмірів OLED-телевізорів. Ще два розміри, 42 дюйми і 97 дюймів, були введені в 2022 році.

Розміри OLED-телевізорів:

42 дюйми

48 дюймів

55 дюймів

65 дюймів

77 дюймів

83 дюйми

88 дюймів

97 дюймів

Оскільки телевізори QLED є РК-дисплеями, їх можна виробляти в більшому діапазоні розмірів. РК-телевізори без QLED можуть стати ще меншими.

Розміри телевізорів QLED:

32 дюйми

43 дюйми

50 дюймів

55 дюймів

58 дюймів

65 дюймів

75 дюймів

82 дюйми

85 дюймів

98 дюймів

Однією з головних переваг QLED і LCD перед OLED є вартість панелей понад 65 дюймів. Великі телевізори є найбільш швидкозростаючим сегментом ринку і не показують жодних ознак уповільнення. Однак 77-дюймові OLED-телевізори коштують від 2200 доларів і вище, що перевищує вартість більшості 75-дюймових QLED-телевізорів, а у більших розмірах різниця ще істотніша.

Що краще у 2025 році: QLED або OLED-телевізори

А що щодо майбутнього? Samsung досліджує "квантові точки прямого перегляду", які обходяться без шарів рідких кристалів і використовують самі квантові точки як джерело світла. QLED-телевізори, що випромінюють, мають потенціал відповідати абсолютним рівням чорного і "нескінченному" коефіцієнту контрастності OLED, з кращою енергоефективністю, кращими кольорами і багатьом іншим. Однак мине кілька років, перш ніж ми побачимо випромінювальні QLED-телевізори в продажу, впевнені експерти.

Однак на даний момент OLED домінує над QLED за якістю зображення.