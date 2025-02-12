Чем QLED отличается от OLED и какой телевизор лучше выбрать в 2025 году (фото, видео)

Пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим излучающие QLED-телевизоры в продаже, уверены эксперты. Однако на данный момент OLED доминирует над QLED по качеству изображения.

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QLED и OLED принципиально отличаются, прежде всего, качеством изображения. Эксперты cnet.com протестировали разные модели ТВ-панелей и пришли к выводу, что технология OLED имеет лучшую картинку, однако Фокус решил разобраться во всем детальнее.

В чем принципиальная разница между OLED и QLED

Чтобы проще было разобраться в телевизионных технологиях, рассмотрим значение терминов:

OLED означает "органический светодиод".

QLED означает "светодиод с квантовыми точками".

OLED — это принципиально иная технология, отличающаяся от LCD.

QLED — это разновидность LED LCD, в которой к "сэндвичу" LCD добавляется пленка с квантовыми точками.

OLED — "излучающий", когда пиксели излучают собственный свет.

QLED, — как и LCD, "пропускающий" и использующий светодиодную подсветку.

Проще говоря, QLED-телевизор — это просто ЖК-телевизор с квантовыми точками.

В сравнительных обзорах cnet.com OLED всегда превосходила QLED. Ни один из протестированных телевизоров QLED, включая Samsung QN90B, TCL QM8 или Amazon Fire TV Omni QLED, не выдавал такой же хорошей картинки, как любой из протестированных OLED-телевизоров, таких как LG C3, G3 или Samsung S95C. В каждом сравнении неизменно побеждал OLED-телевизор, пишет издание.

Главный вывод заключается в том, что QLED ближе к обычному ЖК-телевизору, чем к OLED, который большинство экспертов считают совершенно другим классом телевизоров, как и плазму.

Квантовые точки — это микроскопические молекулы, которые при попадании света излучают собственный разноцветный свет. В QLED-телевизорах точки заключены в пленку, а свет, который на них падает, обеспечивается светодиодной подсветкой. Затем этот свет проходит через несколько других слоев внутри телевизора, включая слой жидких кристаллов или ЖК-подсветки, чтобы создать изображение. Свет от светодиодного источника передается через слои на поверхность экрана, поэтому он "пропускающий".

Samsung, например, использует квантовые точки для улучшения ЖК-телевизоров с 2015 года. Компания утверждает, что эти квантовые точки со временем эволюционировали — например, улучшились цвет и светоотдача. Другие производители, Vizio и Hisense, также используют квантовые точки в ЖК-телевизорах, но не называют их QLED-телевизорами.

QLED-телевизоры Фото: Getty Images

OLED — это вообще не ЖК-телевизор

LCD — доминирующая технология в плоских телевизорах. Она дешевле OLED, особенно в больших размерах, и ее могут производить многочисленные бренды.

OLED отличается тем, что для создания света не используется светодиодная подсветка. Вместо этого свет создается миллионами отдельных субпикселей OLED. Сами пиксели — крошечные точки, из которых состоит изображение — излучают свет, поэтому это называется "эмиссионной" технологией отображения.

Все OLED-телевизоры во всем мире используют панели, произведенные либо LG, либо Samsung. До 2022 года LG была единственной компанией, производящей OLED-панели, но вскоре Samsung тоже начала производить собственные панели с использованием технологии QD-OLED.

Качество изображения QLED и OLED

Качество изображения телевизоров QLED различается больше, чем у OLED. У Samsung и TCL есть несколько серий QLED, и самые дорогие из них работают намного лучше, чем дешевые. Это в основном улучшения качества изображения не имеют ничего общего с квантовыми точками. Все дело в подсветке мини-светодиодов, лучшего локального затемнения ярких бликов и лучших углов обзора, которые помогают превзойти телевизоры QLED (и другие), у которых нет этих дополнительных возможностей.

Между тем, все телевизоры OLED имеют очень похожее качество изображения — все они заслужили 10/10 по качеству изображения в тестах cnet.com.

OLED имеет лучшую контрастность и уровень черного

Одним из важнейших факторов качества изображения является уровень черного. OLED-телевизоры могут полностью отключать неиспользуемые пиксели, обеспечивая буквально бесконечный контраст. QLED/LCD-телевизоры пропускают часть света, что приводит к более размытым, серым уровням и размытости вокруг ярких участков.

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QLED ярче OLED

Самые яркие телевизоры QLED и LCD могут быть ярче, чем любая модель OLED, что является преимуществом в светлых помещениях и с HDR-контентом. Однако и телевизоры OLED могут быть достаточно яркими для большинства помещений, а их превосходная контрастность позволяет обеспечивать лучшее изображение HDR, чем любой QLED/LCD-телевизор.

OLED имеет лучшую однородность и углы обзора

С ЖК-дисплеями разные области экрана могут все время выглядеть ярче других, а структура подсветки также может быть видна в некотором контенте. Даже лучшие ЖК-дисплеи также выцветают, теряют контрастность и обесцвечиваются, если смотреть с мест, отличных от оптимальной точки непосредственно перед экраном. У телевизоров OLED экраны почти идеально однородные, и они сохраняют точность под любым углом, кроме самых крайних.

Разрешение, цвет, обработка видео и другие факторы качества изображения одинаковы

Большинство телевизоров QLED и OLED имеют одинаковое разрешение 4K, и могут достигать 8K. Ни одна из технологий не имеет существенных преимуществ в обработке цвета или видео.

QLED может быть меньше, а потому — дешевле

Сегодня на рынке представлены шесть размеров OLED-телевизоров. Еще два размера, 42 дюйма и 97 дюймов, были введены в 2022 году.

Размеры OLED-телевизоров:

42 дюйма

48 дюймов

55 дюймов

65 дюймов

77 дюймов

83 дюйма

88 дюймов

97 дюймов

Поскольку телевизоры QLED являются ЖК-дисплеями, их можно производить в большем диапазоне размеров. ЖК-телевизоры без QLED могут стать еще меньше.

Размеры телевизоров QLED:

32 дюйма

43 дюйма

50 дюймов

55 дюймов

58 дюймов

65 дюймов

75 дюймов

82 дюйма

85 дюймов

98 дюймов

Одним из главных преимуществ QLED и LCD перед OLED является стоимость панелей свыше 65 дюймов. Большие телевизоры являются самым быстрорастущим сегментом рынка и не показывают никаких признаков замедления. Однако 77-дюймовые OLED-телевизоры стоят от 2200 долларов и выше, что превышает стоимость большинства 75-дюймовых QLED-телевизоров, а в больших размерах разница еще более существенна.

Что лучше в 2025 году: QLED или OLED-телевизоры

А что насчет будущего? Samsung исследует "квантовые точки прямого просмотра", которые обходятся без слоев жидких кристаллов и используют сами квантовые точки в качестве источника света. Излучающие QLED-телевизоры имеют потенциал соответствовать абсолютным уровням черного и "бесконечному" коэффициенту контрастности OLED, с лучшей энергоэффективностью, лучшими цветами и многим другим. Однако пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим излучающие QLED-телевизоры в продаже, уверены эксперты.

Однако на данный момент OLED доминирует над QLED по качеству изображения.