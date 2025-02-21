Лучшие телевизоры в 2025 году: топ-5 моделей от Samsung, Hisense, Vizio и TCL (фото)

Эксперты протестировали TCL QM8, Samsung DU7200, Samsung S95D, Vizio Quantum Pro, Hisense U8N, Samsung, Hisense, Vizio, TCL и вынесли свой вердикт.

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Эксперты издания cnet.com протестировали игровые функции, потоковую передачу фильмов на лучших платформах Smart TV, качество изображения ТВ-панелей от Samsung, Hisense, Vizio и TCL. В подборку вошли как дешевые телевизоры 4K, так и QLED-, OLED-устройства, присутствующие на рынке в 2025 году.

И все же, если приведенные ниже устройства покажутся дорогими, можно выбрать что-то из рейтинга телевизоров от 25 000 грн, который составил Фокус.

Лучший телевизор в целом: TCL QM8 (2024)

Телевизор от TCL возглавил список лучших телевизоров за последние несколько лет. Он понравился экспертам своей превосходной яркостью и контрастностью, "с которыми не может сравниться ни один другой телевизор за эту цену (на Amazon эта модель стоит 1399 долларов, — ред.)", — написали они. Ключевым моментом является технология mini-LED и хорошо реализованное локальное затемнение полного массива.

ТВ-панель TCL QM8 (2024) Фото: TCL

Устройство также имеет элегантный дизайн с центральной подставкой. Операционная система — Google TV, которая специалистов впечатлила больше, чем Roku TV.

Главный недостаток TCL QM8 заключается в том, что он доступен только в крупных размерах (65 дюймов и больше). Если пользователь ищет 55-дюймовый телевизор, то тестировщики рекомендуют Hisense U8N.

Лучший бюджетный телевизор: Samsung DU7200

Телевизор Samsung DU7200 обеспечивает действительно хорошее изображение за доступную цену. Уровни черного и детализация теней превосходны за эти деньги (цена на Amazon 329 долларов, — ред.). Если что-то не устраивает, можно воспользоваться функцией "управление цветом".

Телевизор Samsung DU7200 Фото: Samsung

Он имеет встроенную потоковую передачу, и качество звука тоже неплохое. Если пользователю нужен телевизор для спальни или игр, то эксперты рекомендуют Samsung DU7200.

Телевизор с лучшим качеством изображения: Samsung S95D

Матовая отделка Samsung S95D не только уменьшает отражения, она почти устраняет их, улучшая качество изображения в ярких помещениях больше, чем любой протестированный OLED-телевизор, уверяют специалисты. Эта матовая отделка действительно работает, уменьшая блики до уровня тусклых пятен. Модель S95D также имеет внешний корпус, что обеспечивает более аккуратный вид с возможностью хранения HDMI и шнура питания вне поля зрения.

Телевизор Samsung S95D Фото: Samsung

"Благодаря своему универсальному матовому экрану и потрясающему изображению в целом Samsung S95D обеспечивает наилучшее качество изображения среди всех протестированных нами телевизоров, превосходя как G4, так и прошлогоднего победителя G3, а также любой другой телевизор без OLED. Но он стоит дорого — 2600 долларов", — написали тестировщики.

Лучший телевизор среднего класса: Vizio Quantum Pro

В тестах на протяжении многих лет телевизоры Vizio демонстрировали очень хорошее качество изображения, подчеркивают эксперты. Vizio Quantum Pro продолжает эту тенденцию: это надежный вариант телевизора средней ценовой категории, хотя и не без нескольких заметных недостатков.

ТВ-панель Vizio Quantum Pro Фото: Vizio

В сравнительных тестах Quantum Pro показал себя хорошо и с лучшей контрастностью, чем, например, серия Roku Plus по схожей цене (648 долларов на Amazon, — ред.). С другой стороны, как и ожидалось, немного более дорогие модели, такие как TCL QM8 и Hisense U8K, были лучше, с более яркими изображениями и более высокой контрастностью.

Одним из основных недостатков Quantum Pro является отсутствие вариантов размеров; он выпускается только в размерах 65 или 75 дюймов. Мы рассмотрели 65-дюймовую модель, но обзор также применим к 75-дюймовой версии, поскольку характеристики и качество изображения должны быть схожими независимо от размера.

Если нужна ТВ-панель меньшего размера в этом ценовом диапазоне, можно выбрать что-то из серии Roku Plus, которая предлагает 55-дюймовую модель и систему Smart TV.

Лучший 55-дюймовый телевизор: Hisense U8N

Если TCL QM8 слишком велик, Hisense U8N должен стать лучшим выбором, считают эксперты. Они сравнили обе эти модели, и хотя им больше понравилось качество изображения QM8, у U8N есть одно преимущество: вариант с экраном 55 дюймов. Если 65 слишком велик для комнаты, бюджета или пользовательского вкуса, выбор между ними прост — 55-дюймовый телевизор Hisense U8N за 698 долларов.

ТВ-панель Hisense U8N Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Оба устройства предлагают превосходное качество изображения и доступные цены благодаря подсветке mini-LED и локальному затемнению полного массива, а также схожие игровые функции и операционную систему Google TV. Оба стоят на сотни долларов меньше, чем пришлось бы заплатить за аналогичное качество изображения от более известного бренда.

Ранее мы писали, как работают телевизоры OLED, QLED, MicroLED и какую лучше выбрать. Благодаря разным технологиям дисплеи телевизоров отличаются по качеству изображения, яркости, контрастности, а самое главное — по цене.