Какой смарт-телевизор выбрать в 2025 году: топ-5 лучших протестированных моделей (видео)

В рейтинг попали ТВ-панели TCL QM8 (2024), TCL 4-Series, LG OLED C4, Samsung OLED S95D, Hisense U8N.

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Смарт-телевизоры предлагают пользователям массу возможностей — доступ к разнообразному контенту, потоковым сервисам, играм, интернету и пр. Однако на рынке очень много предложений, и как выбрать лучшую модель? В этом помогут эксперты издания cnet.com, которые протестировали десятки ТВ-панелей и выбрали лучшие.

Также мы писали о лучших телевизорах 2025 года от Samsung, Hisense, Vizio и TCL. Эксперты рекомендуют пользователям обратить внимание на Samsung DU7200, Vizio Quantum Pro, Hisense U8N и другие гаджеты.

Лучший смарт-телевизор в целом: TCL QM8 (2024)

Компания TCL возглавила список, как производитель лучших телевизоров за последние несколько лет. В сравнительных тестах данная модель ТВ-панели выделялась превосходной яркостью и эффектностью, сохраняя при этом отличную контрастность — сочетание, с которым не может сравниться ни один другой телевизор по этой цене. Ключевым моментом является технология mini-LED и хорошо реализованное локальное затемнение полного массива. Смарт-телевизор также имеет элегантный дизайн. Операционная система — Google TV, которая несколько уступает Roku TV, но все равно не является явным "минусом".

Обзор телевизора TCL QM8 (2024)

Главный недостаток TCL QM8 заключается в том, что он доступен только в больших размерах (65 дюймов и больше). Если нужен 55-дюймовый телевизор, эксперты рекомендуют "конкурента" — Hisense U8K.

Лучший бюджетный телевизор: TCL 4-Series

Телевизор TCL 4-Series Roku TV показал качество изображения, которое лишь немного уступало Vizio V-Series в тесте бюджетных телевизоров. Операционная система Roku вывела его во флагманы, дав TCL возможность занять второе место в данном рейтинге. У 4-Series нет Dolby Vision, Bluetooth-подключения и AMD FreeSync с переменной частотой обновления, которые предлагает производитель Vizio, но, по мнению специалистов, превосходная потоковая передача важнее на бюджетном уровне.

Обзор TCL 4-Series

Тестировщики обращают внимание пользователей на то, что TCL продает 4-Series в течение последних нескольких лет с небольшими изменениями в качестве изображения или функций. А недавно компания вывела на рынок экраны большего размера, включая 85-дюймовый вариант.

Лучшая ТВ-панель по соотношению цена-качество: LG OLED C4

ТВ-панель LG OLED C4 имеет лучшее качество изображения, чем любой не-OLED-телевизор в этом списке по более высокой цене, и он относительно недорогой. Его идеальные уровни черного, непревзойденный контраст и превосходный обзор позволили оказаться на ступеньку выше более дешевых моделей mini-LED в сравнительных тестах, и хотя его общая яркость не столь впечатляющая, он все равно хорош при любом освещении в помещении, утверждают эксперты.

Обзор ТВ-панели LG OLED C4

C4 стал преемником C3, он доступен примерно по той же цене, и поэтому это модель, которую стоит выбрать, уверены специалисты.

Лучшее качество изображения: Samsung OLED S95D

Матовое покрытие телевизора Samsung S95D не только уменьшает отражения и блики, оно почти устраняет их, улучшая качество изображения в помещениях с ярким освещением больше, чем любой протестированный OLED-телевизор. ТВ-панель S95D также имеет внешний корпус, что обеспечивает хранение HDMI-подключений и шнура питания вне поля зрения.

Обзор смарт-телевизора Samsung OLED S95D

"Благодаря своему универсальному матовому экрану и потрясающему изображению в целом, Samsung S95D обеспечивает лучшее качество изображения среди всех протестированных телевизоров, превосходя и G4, и прошлогоднего победителя G3, а также любой другой не OLED-телевизор", — заключили тестировщики.

Лучший 55-дюймовый смарт-телевизор: Hisense U8N

Hisense U8N во многом похож на модель QM8 от TCL, однако он выпускается в меньшем форм-факторе — 55 дюймов. Стоит он относительно недорого, соотношение цена/качество вполне сбалансированы производителем. Эксперты считают его одним из лучших 55-дюймовых телевизоров из всех, представленных на рынке.

Обзор телевизора Hisense U8N

ТВ-панель оснащена подсветкой mini-LED и функцией локального затемнения полного массива. Плюсом является и наличие операционной системы Google TV. Специалисты также обращают внимание на то, что более известные бренды, предлагающие аналогичный функционал и размер, стоят дороже, чем эта модель от Hisense.

Ранее мы писали о пяти лучших OLED-телевизорах, которые можно купить в Украине по доступной цене. В рейтинге приняли участие модели LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.