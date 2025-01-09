Видео парит в воздухе: LG выпустила первый в мире прозрачный OLED-телевизор (видео)

Телевизор Signature OLED T обеспечивает эффект прозрачности, используя специально разработанный контент-заставку под названием T Objet.

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Компания LG запустила в продажу первый в мире прозрачный 4K OLED-телевизор, впервые представленный на выставке CES 2024, по цене 60 000 долларов США. Об этом пишет портал New Atlas.

Signature OLED T

Как отмечают в издании, 77-дюймовый Signature OLED T создает иллюзию того, что контент парит в воздухе и сливается с окружающей средой. Пользователи могут наслаждаться эффектом прозрачности OLED T, используя специально разработанный контент-заставку под названием T Objet, в которой представлены такие темы, как природа и искусство.

Signature OLED T Фото: LG

Чтобы получить максимально реалистичное изображение, нужно просто нажать одну кнопку, повысив контрастность пленки телевизора. Это добавит слой черного к фону и вернет изображение к нормальному виду.

По данным портала, Signature OLED T оснащен технологией Dolby Vision для улучшения цвета, контрастности и яркости, а также технологией обработки изображений на базе ИИ LG для тональной обработки и масштабирования.

Signature OLED T Фото: LG

К телевизору прилагается Zero Connect Box, предназначенный для подключения консолей, кабельных/спутниковых приставок и передачи сигнала 4K 120 Гц на телевизор с расстояния до 10 метров. Это позволяет убрать с глаз неприглядные кабели.

Signature OLED T Фото: LG

Что касается звука, по данным LG, телевизор получил процессор Alpha 11 AI, который воспроизводит виртуальный 11.1.2-канальный звук, а технология Dolby Atmos 4 обеспечивает эффект объемного звучания.

Напомним, производитель JMGO представил на выставке СES 2025 в Лас-Вегасе миниатюрный лазерный проектор O2S Ultra с разрешением 4К, который поможет сэкономить много места в комнате.

В свою очередь компания Hisense анонсировала на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе проектор L9Q с тройным лазерным процессором, высокой яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью, а также экранами ALR размером до 150 дюймов.