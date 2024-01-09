Прозрачный телевизор без проводов Signature OLED T от LG удивил глубиной картинки

При помощи специальной прозрачной пленки ТВ-панели можно придать вид обычного телевизора.

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Южнокорейский производитель LG показал беспроводную полностью прозрачную OLED-панель Signature OLED T. Новинка привлекла к себе внимание посетителей выставки CES 2024, которая стартовала 9 января, передает The Verge.

Прозрачная ТВ-панель оснащена подставкой, хотя неизвестно, будет ли она входить в комплект поставки, или нет. Пока что подставка экспонируется в качестве демонстрационного образца.

На задней части Signature OLED T есть непрозрачная пленка, которая крепится на специальном штативе. Если нажать на пульт, то пленка поднимется, и тогда телевизор станет непрозрачным, но если пленку опустить, то легко можно будет смотреть сквозь панель.

Прозрачная и безпроводная ТВ-панель LG Фото: LG

Устройство работает на основе операционной системы WebOS, поддерживает специальные виджеты. Даже если экран телевизора LG будет прозрачным, все виджеты будут отображаться корректно.

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Гибкие, мега-яркие и немного странные: какие телевизоры мы увидим на CES 2024

Интересно, что прозрачный экран способен сделать изображение более глубоким. Это отметили многие журналисты, присутствовавшие на презентации. Также известно, что Signature OLED T оснащен несколькими динамиками, направленными вниз и беспроводным модулем Zero Connect Box. Модуль не обязательно устанавливать около ТВ-панели. Максимальное расстояние, на котором он может находиться, — 9 м. К модулю есть возможность подключить другие устройства и с них транслировать видео.

Телевизор LG Signature OLED T поступит на мировой рынок в 2024 году. О цене пока ничего не известно, но можно предполагать, что она будет высокой, так как прозрачные ТВ-панели стоят, обычно, недешево.

Ранее мы писали о том, что бренд Samsung показал полностью прозрачный и безрамочный дисплей на основе технологии Micro-LED. Телевизор продемонстрировал очень четкий и яркий видеоряд.