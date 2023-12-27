Гибкие, мега-яркие и немного странные: какие телевизоры мы увидим на CES 2024

На популярной выставке электроники в Лас-Вегасе будут продемонстрированы телевизоры следующего поколения. Аналитики рассказали, чем они нас удиявят.

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Выставка CES 2024 уже не за горами (9-13 января 2024 г., Лас-Вегас, США), и кроме смартфонов, компьютеров, периферийных устройств, VR-гаджетов и игровых консолей на ней будут представлены и телевизоры. Обозреватели издания Mashable обозначили некоторые тренды развития телетехнологий наступающего 2024 года.

Складные и гибкие телевизоры

Гибкие экраны все больше завоевывают популярность. Производители ТВ-панелей также подхватывают этот тренд. Например, китайская компания TCL в мае 2023 года на конференции Display Week в Лос-Анджелесе презентовала 8K-телевизор, который можно согнуть под углом 90 градусов. Он имеет частоту обновления 120 Гц и время отклика 1 мс. Фишка устройства в том, что его OLED-дисплей был создан по технологии струйной печати — IJP. Применяя такой метод производства, компания может способствовать снижению себестоимости OLED-экранов, делая их более доступными.

"Кроме того, IJP обещает лучшую энергоэффективность и яркость. Телевизоры станут не только экологичнее, но и дешевле, и ярче", — говорится в статье.

TCL — не единственная компания, у которой есть гибкий телевизор. Бренд C-SEED также готовится представить складной телевизор на выставке CES 2024. В разложенном виде microLED-панели имеют диагональ 103, 137 и 165 дюймов. Сложить их можно "гармошкой".

Легко монтируемые беспроводные телевизоры

Беспроводные телевизоры уже ранее были показаны на CES. Например, компания Displace в начале 2023 года презентовала ТВ-панель с батарейным питанием, который можно было прикрепить к любой поверхности, при этом настенное крепление не требовалось.

В рамках CES 2024 Displace представит 2 новых телевизора: Displace Flex и Displace Mini. Первый оснащен портативной магнитной подставкой, которая позволяет устройству заряжаться без проводов, а второй представляет оснащен аккумуляторами.

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Невероятно яркие телевизоры

Яркость флагманских OLED-телевизоров в этом году едва превысила 2000 нит, но две компании — TCL и Hisense — ломают этот стереотип.

Так, TCL недавно представила свою 98-дюймовую модель X955, — телевизор, яркость которого составляет 5000 нит.

Hisense на выставке CES 2024 собирается представить новый 110-дюймовый телевизор miniLED, который может выдавать яркость 10 000 нит. Если это действительно так, в чем нам предстоит убедиться, то он будет считаться самым ярким телевизором в мире.

Ранее мы писали о том, что особый материал, который ученые искали в течение 20-ти лет, сделает экраны телевизоров и смартфонов еще лучше. Благодаря этому материалу, светодиоды перестанут нагреваться, что повысит КПД до 100%.