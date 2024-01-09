Прозорий телевізор без дротів Signature OLED T від LG здивував глибиною картинки

За допомогою спеціальної прозорої плівки ТВ-панелі можна надати вигляду звичайного телевізора.

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Південнокорейський виробник LG показав бездротову повністю прозору OLED-панель Signature OLED T. Новинка привернула до себе увагу відвідувачів виставки CES 2024, яка стартувала 9 січня, передає The Verge.

Прозора ТВ-панель оснащена підставкою, хоча невідомо, чи буде вона входити в комплект поставки, чи ні. Поки що підставка експонується як демонстраційний зразок.

На задній частині Signature OLED T є непрозора плівка, яка кріпиться на спеціальному штативі. Якщо натиснути на пульт, то плівка підніметься, і тоді телевізор стане непрозорим, але якщо плівку опустити, то легко можна буде дивитися крізь панель.

Прозора і бездротова ТВ-панель LG Фото: LG

Пристрій працює на основі операційної системи WebOS, підтримує спеціальні віджети. Навіть якщо екран телевізора LG буде прозорим, усі віджети відображатимуться коректно.

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Цікаво, що прозорий екран здатний зробити зображення глибшим. Це відзначили багато журналістів, присутніх на презентації. Також відомо, що Signature OLED T оснащений кількома динаміками, спрямованими вниз і бездротовим модулем Zero Connect Box. Модуль не обов'язково встановлювати біля ТВ-панелі. Максимальна відстань, на якій він може перебувати, — 9 м. До модуля є можливість під'єднати інші пристрої та з них транслювати відео.

Телевізор LG Signature OLED T надійде на світовий ринок у 2024 році. Про ціну поки нічого не відомо, але можна припускати, що вона буде високою, оскільки прозорі ТВ-панелі коштують, зазвичай, недешево.

Раніше ми писали про те, що бренд Samsung показав повністю прозорий і безрамковий дисплей на основі технології Micro-LED. Телевізор продемонстрував дуже чіткий і яскравий відеоряд.