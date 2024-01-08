Перший у світі прозорий екран Micro-LED здивував дизайном і змусив картинку літати (відео)

Дисплеї Micro-LED від Samsung повністю прозорі, але попри це відеоряд дуже чіткий і яскравий.

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На виставці CES 2024, яка стартує 9 січня в Лас-Вегасі (США), південнокорейський бренд Samsung покаже свою нову розробку — повністю прозорий і безрамковий дисплей на основі технології Micro-LED, передає Engadget.

Компанія заявляє, що її прозорий Micro-LED-екран — перший у світі, і поки що подібних йому пристроїв немає. Варто дочекатися відкриття CES 2024, і тоді ми зможемо точно в цьому переконатися, а поки нам тільки залишається повірити Samsung на слово.

Виробник не озвучив ціни на пристрої, але напередодні виставки показав журналістам 3 демонстраційні зразки, які відрізняються за дизайном і розмірами. Також невідомо, коли моделі будуть випускатися масово і коли потраплять на міжнародний ринок. Судячи з відео, можна сказати, що 2 дисплеї Micro-LED отримали тоноване скло, яке приховує різні об'єкти, що знаходяться позаду екранів. А третій пристрій безрамковий і прозорий повністю — виглядає, як звичайнісіньке скло.

Micro-LED-дисплеї від Samsung

Екрани мають товщину не більше 1 см і, найімовірніше, високу щільність точок на дюйм, оскільки картинка, що транслюється ними, має яскравий, чіткий, насичений і реалістичний вигляд, нібито голограма, що повисла в повітрі.

Samsung представила прозорий дисплей Micro LED Фото: Sam Rutherford / Engadget

У компанії заявили, що Micro-LED панелі, як правило, мають більш високу яскравість, ніж прозорі екрани OLED.

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Журналісти вважають, що новинка обійдеться недешево, оскільки ТВ-панелі Samsung діагоналлю 110 дюймів, виконані за технологією Micro-LED, продаються за 150 тис. доларів США.

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