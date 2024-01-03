Перший у світі бездротовий телевізор із підтримкою 4K і 144 Гц: LG показала нову панель

Телевізор працює на базі ОС webOS і підтримує Apple AirPlay і Google Chromecast, що забезпечує сумісність зі смартфонами від різних виробників.

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Південнокорейська компанія LG випустила нову модель телевізора без проводів — SIGNATURE OLED M4. Про новинку повідомило видання Оп-mag.

LG готується до всесвітньої виставки електроніки CES 2024, яка пройде з 9 по 12 січня в Лас-Вегасі (США). На заході компанія представить телевізори OLED G4 і SIGNATURE OLED M4 з ШІ-процесором α11. Виробник стверджує, що цей чип може в рази поліпшити якість картинки і звуку. Якщо порівнювати його з процесорами попереднього покоління, то графічна продуктивність α11 на 70% краща, а швидкість обробки даних на 30% вища. Але і це ще не все. За якість картинки також відповідає технологія Dynamic Tone Mapping Pro — спеціальна розробка LG.

Модель LG SIGNATURE OLED M4 позиціонується на ринку, як перша в світі ТВ-панель, якій не потрібні дроти, щоб передавати якісні картинку і звук. Пристрій до того ж оснащений модулем Zero Connect Box, до якого можна під'єднувати гаджети через дроти, однак сам модуль до ТВ-панелі під'єднується через Wi-Fi. Роздільна здатність екрана становить 4K (3840×2160 пікселів), а частота оновлення досягає 144 Гц. Модель отримає 97-дюймовий і 65-дюймовий екрани.

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Інші нові OLED-телевізори LG також мають роздільну здатність 4K, мають функцію Game Optimizer для відеоігор. ТВ-панелі 2024 року сумісні з NVIDIA G-SYNC і AMD FreeSync, що забезпечує плавний геймплей без жодних затримок. За звук відповідають 11.1.2 динаміки і технологія AI Sound Pro, що оптимізує налаштування, залежно від того, який контент відтворюється.

Усі ці телевізори LG 2024 працюють на базі ОС webOS, підтримують Apple AirPlay і Google Chromecast, що забезпечує сумісність зі смартфонами від різних виробників.

Раніше ми повідомляли про те, які телевізори будуть представлені на виставці CES 2024. Оглядачі видання Mashable окреслили деякі тренди розвитку телетехнологій 2024 року.