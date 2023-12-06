Новий прорив у галузі OLED: телевізори невдовзі стануть дешевшими та екологічнішими

Вченим вдалося створити особливий розчин, який позбавить необхідності застосовувати дорогі рідкоземельні матеріали під час виробництва OLED-панелей.

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Вчені розробили хімічний склад, який може зробити OLED-панелі екологічнішими та дешевшими у виробництві, зменшивши потребу в рідкоземельних металах. Про це стало відомо порталу Tom's Guide.

В Університеті Донгук (Південна Корея) створили новий комплекс на основі марганцю (Mn), який планують застосувати при виготовленні підкладок для OLED-екранів. Сьогодні більшість OLED-дисплеїв виготовляють із використанням дорогих рідкісноземельних матеріалів, що забезпечують підтримку стабільності та ефективності роботи матриць.

Дослідники синтезували MnBz шляхом об'єднання двох хімічних речовин — броміду марганцю (MnBr2) і бензилу трифенілфосфонію (Ph3BzPBr) — за допомогою подрібнення без розчинника. Цей розчин випаровувався протягом декількох днів, у результаті чого утворювалися поодинокі кристали MnBz, які, як виявилося, демонстрували високий квантовий вихід у поєднанні з яскравим випромінюванням зеленого кольору.

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Використовуючи кристали MnBz, вчені розробили пристрій, що випромінює тепле біле світло, і OLED-пристрій, що фосфориціює. Обидва апарати показали ефективність виходу за струмом 56.84 cd A-1 і рекордну квантову ефективність 11,42%. Коротше кажучи, вони працювали набагато краще, ніж OLED останнього покоління, водночас екологічні показники під час їхнього виробництва були вищими, ніж під час виготовлення OLED-панелей.

Опис створення кристалів MnBz для OLED-екрану Фото: Dongguk University

Крім того, перший у своєму роді пристрій, що випромінює тепле біле світло на комплексній основі, мав індекс кольоропередачі (CRI) 78, що доволі добре порівняно зі звичайними OLED-екранами, які зазвичай мають показник 90 CRI, але й проблему, яка полягає в зниженні показника з плином часу.

"В OLED-телевізорах LG, таких як LG C3 OLED та LG G3 OLED, використовується технологія виробництва на основі рідкоземельних матеріалів. Samsung для своїх телевізорів QD-OLED, таких як S95C OLED, теж використовує їх, що здорожує продукцію. Перехід на кристали MnBz може не тільки зробити більш екологічним виробництво широкого спектру телевізійних панелей і різної побутової електроніки, а й зробити їх більш доступними для середнього споживача", — йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що квантові точки дають змогу OLED- і LCD-панелям краще передавати зображення завдяки властивостям крихітних частинок, невидимих оку.