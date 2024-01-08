Первый в мире прозрачный экран Micro-LED удивил дизайном и заставил картинку летать (видео)

Дисплеи Micro-LED от Samsung полностью прозрачные, но несмотря на это видеоряд очень четкий и яркий.

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На выставке CES 2024, которая стартует 9 января в Лас-Вегасе (США), южнокорейский бренд Samsung покажет свою новую разработку — полностью прозрачный и безрамочный дисплей на основе технологии Micro-LED, передает Engadget.

Компания заявляет, что ее прозрачный Micro-LED-экран — первый в мире, и пока подобных ему устройств нет. Стоит дождаться открытия CES 2024, и тогда мы сможем точно в этом убедиться, а пока нам только остается поверить Samsung на слово.

Производитель не озвучил цены на устройства, но в преддверии выставки показал журналистам 3 демонстрационных образца, которые отличаются по дизайну и размерам. Также неизвестно, когда модели будут выпускаться массово и когда попадут на международный рынок. Судя по видео, можно сказать, что 2 дисплея Micro-LED получили тонированные стекла, которые скрывают разные объекты, находящиеся позади экранов. А третье устройство безрамочное и прозрачное полностью — выглядит, как самое обыкновенное стекло.

Micro-LED-дисплеи от Samsung

Экраны имеют толщину не более 1 см и, вероятнее всего, высокую плотность точек на дюйм, так как картинка, транслируемая ими, выглядит ярко, четко, насыщенно и реалистично, будто бы голограмма повисшая в воздухе.

Samsung представила прозрачный дисплей Micro LED Фото: Sam Rutherford / Engadget

В компании заявили, что Micro-LED панели, как правило, располагают более высокой яркостью, чем прозрачные экраны OLED.

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Журналисты полагают, что новинка обойдется недешево, так как ТВ-панели Samsung диагональю 110 дюймов, выполненные по технологии Micro-LED, продаются за 150 тыс. долларов США.

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