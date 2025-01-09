Відео ширяє в повітрі: LG випустила перший у світі прозорий OLED-телевізор (відео)

Телевізор Signature OLED T забезпечує ефект прозорості, використовуючи спеціально розроблену контент-заставку під назвою T Objet.

Related video

Компанія LG запустила в продаж перший у світі прозорий 4K OLED-телевізор, вперше представлений на виставці CES 2024, за ціною 60 000 доларів США. Про це пише портал New Atlas.

Signature OLED T

Як зазначають у виданні, 77-дюймовий Signature OLED T створює ілюзію того, що контент ширяє в повітрі та зливається з навколишнім середовищем. Користувачі можуть насолоджуватися ефектом прозорості OLED T, використовуючи спеціально розроблену контент-заставку під назвою T Objet, в якій представлені такі теми, як природа і мистецтво.

Signature OLED T Фото: LG

Щоб отримати максимально реалістичне зображення, потрібно просто натиснути одну кнопку, підвищивши контрастність плівки телевізора. Це додасть шар чорного до фону і поверне зображення до нормального вигляду.

За даними порталу, Signature OLED T оснащений технологією Dolby Vision для поліпшення кольору, контрастності та яскравості, а також технологією оброблення зображень на базі ШІ LG для тональної обробки і масштабування.

Signature OLED T Фото: LG

До телевізора додається Zero Connect Box, призначений для під'єднання консолей, кабельних/супутникових приставок і передавання сигналу 4K 120 Гц на телевізор з відстані до 10 метрів. Це дає змогу прибрати з очей непривабливі кабелі.

Signature OLED T Фото: LG

Що стосується звуку, за даними LG, телевізор отримав процесор Alpha 11 AI, який відтворює віртуальний 11.1.2-канальний звук, а технологія Dolby Atmos 4 забезпечує ефект об'ємного звучання.

Нагадаємо, виробник JMGO представив на виставці СЕS 2025 у Лас-Вегасі мініатюрний лазерний проєктор O2S Ultra з роздільною здатністю 4К, що допоможе заощадити багато місця в кімнаті.

Зі свого боку компанія Hisense анонсувала на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі проєктор L9Q з потрійним лазерним процесором, високою яскравістю, точністю передачі кольору і контрастністю, а також екранами ALR розміром до 150 дюймів.