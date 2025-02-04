Телевизоры сзади скрывают секрет, о котором мало кто знает: как использовать на 100%

Умея пользоваться разъемами USB может кардинально изменить опыт от работы с телевизором, получив много дополнительных возможностей.

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Современные телевизоры имеют USB-порты, но большинство людей не знают, как полностью использовать их потенциал. Сайт Union Rayo раскрыл малоизвестные секреты их применения.

Телевизоры сильно изменились за последние годы, теперь они тоньше, ярче, красочнее и гораздо функциональнее. Почти все они имеют сзади или сбоку USB-порты, позволяющие проигрывать видео с флеш-накопителя или мобильного телефона (его при этом можно еще и зарядить). Сейчас много потоковых сервисов, но иногда хочется посмотреть старые записи или скачанные фильмы.

С помощью разъемов USB можно также записывать телепередачи на жесткий диск, подключить клавиатуру для быстрого ввода слов в поисковой строке, например в приложении Netflix или YouTube. Еще к ним подключаются специальные приставки, такие как Chromecast или Fire TV Stick, превращающие обычный телевизор в умный. Порт также дает возможность обновить программное обеспечение вашего телевизора через флешку.

Сразу стоит отметить, что не USB-порты одинаковы, и нужно знать об их различиях. Их цвет отличается в зависимости от функционала.

Всего существует пять типов:

черный или белый означает USB 2.0 — можно подключать клавиатуры, компьютерную мышь или флеш-накопители с небольшими файлами.

синий — USB 3.0 или 3.1 GEN1 — допускает более высокое соединение, полезно для просмотра фильмов в формате HD с внешнего жесткого диска.

светло-синий (голубой) USB 3.1 GEN2 — то же, что и предыдущий, но быстрее.

красный — USB 3.2, который идеально подходит для сверхбыстрой передачи данных на телевизор.

желтый или оранжевый — продолжает подавать питание, даже если телевизор выключен, что очень полезно, если вам нужно зарядить свое устройство, а все розетки заняты или нет блока питания под рукой.

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