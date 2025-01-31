Больше не значит лучше: как выбрать телевизор для комнаты и когда не стоит покупать большой

Неправильный выбор может привести к головным болям и тошноте. Комфорт очень зависит от размера, разрешения, а главное — расстояния до телевизора, говорят исследователи.

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Большинство людей хотят иметь у себя дома телевизор с большой диагональю экрана, но на практике его не всегда комфортно смотреть. Издание Vice объяснило, почему.

В декабре 2024 года медиа CNET и организация YouGov провели в США онлайн-опрос среди 1186 взрослых, предлагая людям ответить, насколько большой телевизор они хотели бы купить, 1141 из них имеют телевизор в доме. Большая часть сказали, что хотят экран 65 дюймов или больше.

Больше не всегда лучше, когда дело доходит до телевизоров, независимо от того, насколько превосходное изображение они создают. Если экран слишком большой и находится достаточно близко к глазам, то угол обзора уже слишком широким, чтобы видеть всю картинку одновременно. В результате придется постоянно водить глазами вправо-влево, будто при просмотре игры в настольный теннис.

Если угол обзора составляет 20°, то телевизор заполняет слишком мало видимого пространства, поэтому даже с хорошим разрешением будет трудно рассмотреть мелкие детали, прочитать текст, насладиться фильмом или видеоигрой. Если угол зрения 40° или более, то экран заполняет почти все видимое пространство, но с определенными типами контента это неудобно, например, с футболом, через некоторое время может возникнуть головная боль или даже тошнота.

Поле зрения имеет значение при выборе телевизора Фото: RTINGS

Из-за этой проблемы сайт RTINGS провел собственное исследование и создал калькулятор рекомендуемых размеров телевизора. Наибольшую роль сейчас играет расстояние просмотра — средняя дистанция между экраном и местом, где зритель будет сидеть большую часть времени. Во внимание стоит брать размер комнаты.

Лучше всего, если телевизор будет заполнять от 30° до 40° поля зрения. Для экрана с диагональю 55 дюймов оптимальное расстояние составляет от 1,67 до 2,27 м, 65 дюймов — от 1,98 до 2,69 м, 70 дюймов — от 2,13 до 2,89 м, 75 дюймов — от 2,28 до 3,1 м.

Оптимальное расстояние в зависимости от размера телевизора Фото: RTINGS

Чтобы лучше определиться, перед приобретением стоит очертить форму одного или нескольких телевизоров нужного размера на стене с помощью малярной ленты. Это даст хорошее представление, какую площадь будет занимать дисплей и насколько удобно будет его смотреть на диване. Вебсайт Display Wars также может помочь сравнить размеры различных вариантов отображения.

Кроме размеров и расстояния при выборе телевизоров нужно учитывать и другие вещи. Очень важно разрешение дисплея. Если модель поддерживает 4K, то это еще не значит, что любой контент будет иметь такое качество или же приятный вид. Почти все службы потоковой передачи предлагают широкий выбор контента 4k, но на экране все равно могут появляться некоторые артефакты из-за алгоритма сжатия. Это может проявляться в виде размытия или пикселизации.

На определенном расстоянии, в зависимости от зрения, глаза человека уже не могут различить каждую деталь. Следовательно, если сидеть слишком далеко, глаза не смогут различить изображение, но если слишком близко — изображение будет выглядеть пиксельным. Для более низкого разрешения придется сидеть немного дальше, чем желательно, чтобы не заметить пиксели, тогда как разрешение 4k и выше дает больше свободы из-за большой плотности пикселей.

У телевизоров 8k плотность еще больше, поэтому заметить недостатки изображения трудно, если не сидеть очень близко. В то же время это также уменьшает зону, где заметна разница в качестве изображения, и нужно сидеть достаточно близко, чтобы хорошо рассмотреть все детали.

Эксперты определили оптимальное расстояние до телевизора в зависимости от разрешения. Например, имея экран с диагональю 65 дюймов с разрешением 4K, лучше сидеть в 1,2 метрах от него.

Разрешение телевизора влияет на комфортное расстояние до него Фото: RTINGS

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