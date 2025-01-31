Більше не значить краще: як обрати телевізор для кімнати і коли не варто купувати великий

Неправильний вибір може призвести до головних болей та нудоти. Комфорт дуже залежить від розміру, роздільної здатності, а головне — відстані до телевізора, говорять дослідники.

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Більшість людей хочуть мати у себе вдома телевізор з великою діагоналлю екрана, але на практиці його не завжди комфортно дивитися. Видання Vice пояснило, чому.

У грудні 2024 року медіа CNET та організація YouGov провели у США онлайн-опитування серед 1186 дорослих, пропонуючи людям відповісти, наскільки великий телевізор вони хотіли б мати, 1141 з них мають телевізор у домі. Більша частина сказали, що хочуть екран 65 дюймів або більше.

Більше не завжди краще, коли справа доходить до телевізорів, незалежно від того, наскільки чудове зображення вони створюють. Якщо екран занадто великий і знаходиться досить близько до очей, то кут огляду уже занадто широким, щоб бачити всю картинку одночасно. У результаті доведеться постійно водити очима вправо-вліво, ніби при перегляді гри у настільний теніс.

Якщо кут огляду складає 20°, то телевізор заповнює надто мало видимого простору, тому навіть з хорошою роздільною здатністю буде важко роздивитися дрібні деталі, прочитати текст, насолодитися фільмом або відеогрою. Якщо кут зору 40° або більше, то екран заповнює майже весь видимий простір, але з певними типами контенту це незручно, наприклад, з футболом, через певний час може виникнути головний біль або навіть нудота.

Поле зору має значення при виборі телевізора Фото: RTINGS

Через цю проблему сайт RTINGS провів власне дослідження та створив калькулятор рекомендованих розмірів телевізора. Найбільшу роль зараз грає відстань перегляду — середня дистанція між екраном та місцем, де глядач сидітиме більшість часу. До уваги варто брати розмір кімнати.

Краще за все, якщо телевізор заповнюватиме від 30° до 40° поля зору. Для екрана з діагоналлю 55 дюймів оптимальна відстань складає від 1,67 до 2,27 м, 65 дюймів — від 1,98 до 2,69 м, 70 дюймів — від 2,13 до 2,89 м, 75 дюймів — від 2,28 до 3,1 м.

Оптимальна відстань в залежності від розміру телевізора Фото: RTINGS

Щоб краще визначитися, перед придбанням варто окреслити форму одного або декількох телевізорів потрібного розміру на стіні за допомогою малярської стрічки. Це дасть гарне уявлення, яку площу займатиме дисплей і наскільки зручно буде його дивитися на дивані. Вебсайт Display Wars також може допомогти порівняти розміри різних варіантів відображення.

Окрім розмірів і відстані при виборі телевізорів потрібно враховувати й інші речі. Дуже важлива роздільна здатність дисплея. Якщо модель підтримує 4K, то це ще не означає, що будь-який контент матиме таку якість або ж приємний вигляд. Майже всі служби потокового передавання пропонують широкий вибір контенту 4k, але на екрані все одно можуть з'являтися деякі артефакти через алгоритм стиснення. Це може проявлятися у вигляді розмиття або пікселізації.

На певній відстані, залежно від зору, очі людини вже не можуть розрізнити кожну деталь. Отже, якщо сидіти надто далеко, очі не зможуть розрізнити зображення, але якщо надто близько — зображення буде виглядати піксельним. Для нижчої роздільної здатності доведеться сидіти трохи далі, ніж бажано, щоб не помітити пікселі, тоді як роздільна здатність 4k і вище дає більше свободи через велику щільність пікселів.

У телевізорів 8k щільність ще більша, тому помітити недоліки зображення важко, якщо не сидіти дуже близько. Водночас це також зменшує зону, де помітна різниця в якості зображення, і потрібно сидіти достатньо близько, щоб добре роздивитися всі деталі.

Експерти визначили оптимальну відстань до телевізора залежно від роздільної здатності. Наприклад, маючи екран з діагоналлю 65 дюймів із роздільною здатністю 4K, краще сидіти за 1,2 метра від нього.

Роздільна здатність телевізора впливає на комфортну відстань до нього Фото: RTINGS

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