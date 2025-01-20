Яскравіше, швидше, красивіше: які телевізори з'являться у 2025 році, 5 головних трендів (відео)

Виробники готуються випускати телевізори з принципово новими панелями OLED і Mini-LED, більше моделей з бездротовим підключенням і підвищеною частотою оновлення.

Related video

Міжнародна виставка споживчої електроніки (СES) у США традиційно задає тренди в побутовій техніці на весь рік, і в 2025-му вона піднесла багато сюрпризів. Сайт Tom's Guide у своїй статті оцінив найприкметніші тенденції у сфері телевізорів і передбачив, чого чекати на ринку в найближчі місяці.

Нова технологія OLED кине виклик QD-OLED

Складно було уявити, що у 2025 році найпродуктивніші OLED-телевізори LG і Panasonic не використовуватимуть технологію Micro Lens Array (MLA), яка покладається на мікролінзи і спеціальний програмний алгоритм для підвищення яскравості. Однак нещодавно LG оголосила, що її замінить нова технологія під назвою Primary RGB Tandem. З її допомогою OLED-панель четвертого покоління стала приблизно на 33% яскравішою за попередню з MLA, при цьому споживаючи на 20% менше енергії (дані для 65-дюймової моделі).

За офіційними відомостями на сьогодні, новітні панелі використовуватимуть тільки флагманські OLED-телевізори LG G5 OLED, LG M5 OLED і Panasonic Z95B. Останній навіть використовує унікальну систему створення повітряних потоків, яка, як кажуть, розсіює тепло, охолоджуючи панель.

Яскравість нової панелі від LG вразила журналіста Tom's Guide на виставці СЕS 2025, де бачив її наживо. Однак незрозуміло, як вона покаже себе в порівнянні з панеллю типу QD-OLED з квантовими точками від Samsung.

Телевізори Panasonic Z95B c новою технологією дисплея

Mini-LED без квантових точок

Hisense і Samsung анонсували телевізори Mini-LED, які мають змінити технологію відображення і, можливо, скоротити розрив між популярними преміальними телевізорами QLED і самовипромінювальними (self-emitting) телевізорами Micro-LED майбутнього. Hisense розкрила найбільше подробиць, назвавши технологію RGB Local Dimming, але на полицях закріпилася назва Hisense TriChroma LED.

Поки єдина модель, що використовує нову технологію — це Hisense 116UX TriChroma Mini-LED TV. Телевізор з діагоналлю 116 дюймів відрізняється від Hisense Mini-LED минулих років тим, що замінює сині квантові точки, керовані світлом, кластерами крихітних лінз, кожна з яких реагує на червоні, зелені та сині світлодіоди. Як каже сам виробник, його дисплеї TriChroma LED забезпечують кращу яскравість, кращу в своєму класі передачу кольору і менше споживання енергії, ніж традиційні дисплеї Mini-LED.

Телевізор Hisense 116UX отримав нову технологію TriChroma Mini-LED Фото: Скриншот

Samsung рекламувала схожу технологію на СЕS 2025, але подробиць поки що дуже мало. Вона використовує "мікророзмірні" червоні, зелені та сині світлодіоди (як у Hisense 116UX), але ця технологія не є самовипромінювальною, як непомірно дорога Micro-LED, яку показували раніше. Водночас, Samsung вирішила не відходити від бренду Micro-LED, Samsung вирішила в нього вкластися і назвала свою панель RGB Micro-LED. Телевізор з діагоналлю 98 дюймів, роздільною здатністю 8К і RGB Micro-LED компанія представила на виставці, і він здивував своїми можливостями. Samsung запевняє, що якась версія цього телевізора вийде на ринок у 2025 році, а наступного року, можливо, з'являться й інші серії.

Більше бездротових моделей

Цього року LG повернула Zero Connect Box (коробку для бездротового під'єднання інших пристроїв до телевізора), а разом із ним — нову модель LG M5 з OLED-панеллю, яка продовжує традицію минулорічного M4. Однак цього разу LG вирішила поширити технологію не лише на флагмани у свою лінійку LCD/LED. Телевізори LG QNED9M також постачатимуться із Zero Connect Box, який можна розмістити в будь-якому місці в межах 10 метрів для бездротового передавання аудіо та відео з підключених пристроїв.

Телевізор LG c пристроєм Zero Connect Box Фото: Cкриншот

Тим часом Samsung теж виходить на ринок бездротових технологій. Бездротовий One Connect Box цього бренду буде поставлятися з абсолютно новою версією його телевізора The Frame Pro типу Lifestyle.

Телевізор The Frame Pro від Samsung

Телевізори Lifestyle

Lifestyle або "дизайнерські" телевізори, мають особливий дизайн або корисні функції, які або виділяють їх, або допомагають добре вписатися в інтер'єр вітальні. Ймовірно, у 2025 році починається "золота епоха" таких моделей. На додачу до кращого, яскравішого оновлення The Frame від Samsung, такі бренди, як TCL і Hisense будуть активно просувати свої версії дизайнерських телевізорів.

TCL Nxtframe і Hisense Canvas TV покликані стати елегантною прикрасою для будинку, пропонуючи продуманий, портретний дизайн і бібліотеки творів мистецтва, що відображаються, щоб перетворити панель на величезну картину на стіні. Зі зростанням популярності телевізорів Lifestyle ці бренди почали серйозно сприймати концепцію. Як уже згадувалося, The Frame Pro постачатиметься з бездротовою технологією, і Samsung навіть оновила свій дисплей до нової системи освітлення на основі міні-світлодіодів на основі країв, яка забезпечує набагато краще зображення, ніж його непрофесійний аналог.

Телевізор TCL Nxtframe з елегантним підсвічуванням Фото: Скриншот

Новий стандарт для ігор

Зовсім недавно частота оновлення кадрів у 144 Гц була межею мрій геймерів, але тепер офіційно з'явилася частота 165 Гц. Покращена специфікація не матиме великого впливу на ігровий досвід консольних геймерів, оскільки всі консолі поточного покоління мають максимум 4K/120 Гц, але люди, які планують під'єднати ПК до новітнього телевізора, отримають істотний апгрейд.

Геймерський телевізор LG G5 із частотою оновлення 165 Гц

З анонсованих на даний момент телевізорів тільки LG G5, Samsung S95F OLED, Hisense 116UX TriChroma LED TV і Samsung 8K QN990F можуть відображати 4K-контент на частоті 165 Гц. Але аналітики не виключають, що до кінця року буде анонсовано більше телевізорів з такою функцією.

Важливо