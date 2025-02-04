Телевізори ззаду приховують секрет, про який мало хто знає: як використовувати на 100%

Вміючи користуватися роз'ємами USB може кардинально змінити досвід від роботи з телевізором, отримавши багато додаткових можливостей.

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Сучасні телевізори мають USB-порти, але більшість людей не знають, як повністю використовувати їхній потенціал. Сайт Union Rayo розкрив маловідомі секрети їх застосування.

Телевізори сильно змінилися за останні роки, тепер вони тонші, яскравіші, барвистіші і набагато функціональніші. Майже всі вони мають ззаду або збоку USB-порти, що дають змогу програвати відео з флеш-накопичувача або мобільного телефону (його при цьому можна ще й зарядити). Зараз багато потокових сервісів, але іноді хочеться подивитися старі записи або завантажені фільми.

За допомогою роз'ємів USB можна також записувати телепередачі на жорсткий диск, під'єднати клавіатуру для швидкого введення слів у пошуковому рядку, наприклад, у додатку Netflix або YouTube. Ще до них підключаються спеціальні приставки, як-от Chromecast або Fire TV Stick, що перетворюють звичайний телевізор на розумний. Порт також дає можливість оновити програмне забезпечення вашого телевізора через флешку.

Одразу варто зазначити, що не USB-порти однакові, і потрібно знати про їхні відмінності. Їхній колір відрізняється залежно від функціоналу.

Загалом існує п'ять типів:

чорний або білий означає USB 2.0 — можна підключати клавіатури, комп'ютерну мишу або флеш-накопичувачі з невеликими файлами.

синій — USB 3.0 або 3.1 GEN1 — допускає більш високе з'єднання, корисно для перегляду фільмів у форматі HD із зовнішнього жорсткого диска.

світло-синій (блакитний) USB 3.1 GEN2 — те саме, що й попередній, але швидше.

червоний — USB 3.2, який ідеально підходить для надшвидкої передачі даних на телевізор.

жовтий або помаранчевий — продовжує подавати живлення, навіть якщо телевізор вимкнений, що дуже корисно, якщо вам потрібно зарядити свій пристрій, а всі розетки зайняті або немає блоку живлення під рукою.

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