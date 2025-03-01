Лучшие телевизоры на сегодняшний день: Sony Bravia 9, Samsung S95D, LG G4 (видео)

В рейтинг вошли модели, которые отличаются объемным звуком, антибликовым покрытием экрана и сочной, яркой картинкой.

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Ресурс TechRadar протестировал несколько моделей телевизоров и создал подборку, в которую вошли модели от таких производителей, как Sony, Samsung, LG.

Также полезным будет материал о смарт-телевизорах, протестированных экспертами издания cnet.com. В свой рейтинг они включили TCL QM8 (2024), TCL 4-Series, LG OLED C4, Samsung OLED S95D, Hisense U8N.

Телевизор Sony Bravia 9

Sony вызвала ажиотаж, когда объявила, что перейдет с OLED на mini-LED для своего единственного нового флагманского телевизора в 2024 году. Но в первоначальных демонстрациях Bravia 9 компания сделала эффективные аргументы в пользу нового XR Backlight Master Drive с технологией High Peak Luminance, которая использует высокоминиатюризированный 22-битный светодиодный драйвер (другие телевизоры обычно используют 10- или 12-битные драйверы) для улучшенного локального затемнения, чему также помогло увеличение зон локального затемнения на 325% по сравнению с предыдущим топовым мини-LED-телевизором Sony.

OLED-телевизор Samsung S95D

Топовый OLED-телевизор Samsung запомнился как самый яркий, который когда-либо проходил тест, благодаря панели QD-OLED, работающей в тандеме с "умной" обработкой изображения при помощи искусственного интеллекта, которая оптимизирует обработку HDR, а также улучшает детали и цвета. Он также использует технологию компании Glare Free для практического устранения отражений от экрана в светлых помещениях — традиционная "боль" всех OLED-телевизоров из-за их ограниченной яркости полноэкранного экрана по сравнению со светодиодными моделями.

ТВ-панель LG G4

Исключительно тонкий дизайн G4 делает его идеальным выбором для настенного монтажа. Он также поставляется с настольной подставкой для 55- и 65-дюймовых моделей.

Флагманский OLED-телевизор LG оснащен игровыми функциями, включая 4K 120 Гц на всех четырех портах HDMI 2.1, а также 4K 120 Гц Dolby Vision Gaming, имеет сильный встроенный звук с 4,2-канальной акустической системой и режимом AI Sound Pro.

Ранее мы писали о пяти лучших OLED-телевизорах, которые можно купить в Украине по доступной цене. В рейтинге приняли участие модели LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.