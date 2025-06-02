Какие смартфоны не стоит покупать: названы 5 функций, которые абсолютно не нужны

Объективы на 200 Мп, генеративный ИИ, формат видео 8К, огромный объем ОЗУ — без всего этого вполне можно обойтись, и вот почему…

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Об этом пишет издание androidauthority.com.

1. Объективы 100 Мп+

Хотя некоторые из лучших камерофонов оснащены объективами с высоким разрешением, качество фотографий определяет не только исходное значение мегапикселей. Поддержка HDR, светочувствительность, оптический зум и размер сенсора — все это также влияет на качество снимков. А еще есть постобработка, которую смартфоны применяют к изображениям.

Объективы с высоким разрешением иногда — всего лишь маркетинг. Далеко не каждый пользователь переключается на разрешение 100 Мп или 200 Мп. А еще изображения с высоким разрешением менее насыщенные и не имеют ярко выраженного контраста.

Реальность такова, что большинство пользователей используют режим съемки по умолчанию. Поэтому объектива 50 Мп с хорошим сенсором и возможностями зума вполне достаточно, считают эксперты.

2. Генеративный ИИ

ИИ необходим, когда дело касается функций смартфона — алгоритмы обеспечивают обработку изображений, оптимизацию оборудования и другие важные программные функции. Но многие функции ИИ в основном бесполезны и неточны.

Например, Interpreter от Samsung AI оказался не слишком впечатляющим из-за ограниченной поддержки используемых языков. Когда эксперт попытался проверить, может ли он правильно определить, что он говорит на китайском языке, используя простые фразы, переводы были неточными.

Генеративный ИИ также идет на компромиссы с конфиденциальностью, но некоторые модели позволяют использовать ИИ на устройстве. Хотя следует отметить, что, выбрав эту настройку конфиденциальности, вы фактически теряете другие функции, пишут авторы. Например, Samsung не позволяет использовать функцию ИИ, которая суммирует расшифровки из голосовых записей, не отключая опцию обработки данных только на устройстве пользователя.

3. Более 12 ГБ ОЗУ

Многие бренды начали переходить на объем ОЗУ более 12 ГБ, и многие флагманы теперь включают 16 ГБ или даже 24 ГБ ОЗУ. Но специалисты считают, что для большинства людей 8 ГБ ОЗУ более чем достаточно, а 12 ГБ в основном предназначены для тех, кто выполняет задачи, требующие высокой производительности, например, редактирование видео.

Исключением являются случаи, когда устройство используется для многих задач генеративного ИИ. Но если человек не использует генеративный ИИ на своем телефоне, то в более чем 12 ГБ ОЗУ нет смысла. Это переоцененная функция, которая, по сути, реализована для другой переоцененной функции, говорят эксперты.

4. Запись видео 8K

Запись видео 8K уже некоторое время существует на флагманских смартфонах, но люди редко используют из-за некоторых недостатков. Смартфоны, которые предлагают запись видео 8K, обычно ограничивают частоту кадров видео 30 кадрами в секунду, что резко снижает качество просмотра.

Также большинство использует дисплеи, которые не поддерживают разрешение 8K, что снижает общий интерес к этому типу контента. Тем не менее, могут быть преимущества в понижении разрешения видео с 8K до 4K, но это узкоспециализированный вариант использования, и большинство людей, скорее всего, выберут отдельную камеру, а не смартфон.

Некоторые даже не используют запись видео в формате 4K на своих смартфонах, хотя он поддерживает частоту до 60 кадров в секунду. Было бы странно, если бы простое видео кота занимало сотни мегабайт или несколько гигабайт на телефоне.

5. Экраны 4K

Разрешение 4K для экрана смартфона, по мнению экспертов, определенно излишне. Однако некоторые производители создают такие телефоны.

Поскольку большинство дисплеев флагманских смартфонов имеют размер от 6 до 6,9 дюймов, не так много места, чтобы экран с разрешением 4K продемонстрировал всю свою резкость во всей красе. Например, S23 Ultra поддерживает разрешение 1440p, я специалист использует его на 1080p, чтобы увеличить время работы батареи.

Это не распространенная функция флагманов, но она появилась за эти годы — особенно на телефонах Sony, таких как Sony Xperia 1 V. Но, похоже, даже Sony поняла, что это не та аппаратная спецификация, которую ищут большинство пользователей флагманов, поскольку новые Sony Xperia 1 VI и Xperia 1 VII получили дисплеи с более низким разрешением.

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