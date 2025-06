Лучше, чем у Apple: недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень (видео)

В 2025 году Samsung выпустила для своих смартфонов новую версию программной оболочки One UI 7 на базе Android 15, которая принесла много изменений. Некоторые функции незаслуженно остаются малоизвестными или малопопулярными.

Related video

Одним из самых полезных нововведений стал интерфейс Samsung Now Bar. Издание Android Police рассказало, почему стоит его опробовать как можно скорее.

Как работает Samsung Now Bar

Now Bar отображает информацию на экране блокировки и постоянно включенного дисплея. Элемент в форме овала появляется между двумя значками ярлыков в нижней части экрана блокировки, в пределах досягаемости большого пальца. На разблокированном телефоне мини-версия отображается в верхнем левом углу строки состояния, чтобы указать на текущие действия.

Панель Now Bar учитывает контекст. Она отображает содержимое на основе активности пользователя и его окружения. Например, при запуске таймера или секундомера, интерфейс показывает обратный отсчет или прошедшее время.

Панель работает интерактивно. Одним нажатием можно развернуть элементы управления или просмотреть сведения об активности. Например, когда включается музыка, панель Now Bar отображает текущую композицию и основные элементы управления, такие как воспроизведение, пауза, следующий или предыдущий трек.

Как включить панель Now Bar на смартфонах Samsung

Now Bar также интегрируется с Galaxy AI и выдает персонализированные предложения и обновления через сопутствующую функцию Now Brief. Краткая карточка отображает погоду, расписание и новости на панели каждое утро. Позже обновления Now Bar будет показывать фитнес-активность из Samsung Health или напоминание о задачах на основе активности владельца.

Now Bar значительно упрощает повседневную жизнь, позволяя объединять несколько видов деятельности одновременно. Это экономит время, уменьшает количество нажатий и не так отвлекает.

Например, во время тренировки интерфейс объединяет секундомер и музыкальный плеер, позволяя быстро между ними переключаться, не разблокируя экран. То же касается "Google Карт", Now Bar показывает маршрут и расчетное время прибытия без необходимости постоянно открывать приложение, что весьма удобно за рулем. Во время приготовления блюд можно постоянно держать таймер в поле зрения и отменить его, не касаясь экрана грязными руками.

Ответ Apple: чем Now Bar лучше Dynamic Island

Samsung Now Bar концептуально похож на Dynamic Island от Apple на последних моделях iPhone, но имеет некоторые уникальные преимущества. Благодаря расположению в нижней части экрана дотянуться до элементов на ходу гораздо проще. Now Bar находится в зоне большого пальца, что позволяет удобно им пользоваться.

Dynamic Island от Apple — яркий и забавный, но всегда видимый. Now Bar появляется, когда нужно, и остается скрытым в противном случае.

Dynamic Island от Apple отображает до двух элементов. Например, когда проигрывается музыка и работает таймер, Dynamic Island отображает один из них как основную таблетку, а другой — как маленький кружок. Now Bar объединяет несколько задач в реальном времени, и элементы можно удобно пролистывать на экране блокировки, если их много.

Пока Dynamic Island поддерживает больше сторонних приложений, а Now Bar уступает ему в этом плане. Однако Samsung планирует интегрировать больше сторонних программ.

Ранее назвали 5 функций, которые абсолютно не нужны на смартфонах. Обозреватели объяснили, почему сегодня пользователи легко могут обойтись без таких дорогих технологий, как генеративный ИИ и видеозаписи с разрешением 8К.

Писали также, какие функции навсегда убрали со смартфонов. По мере развития технологий некоторые элементы или возможности становятся бесполезными.