4 функции полностью исчезли, но смартфоны продолжают работать: как это возможно

Технологии не стоят на месте, и вместе с добавлением новых функций прекращается поддержка других, таких как разъем для наушников и кнопка "Домой"

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Об этом пишет издание slashgear.com.

Кнопка "Домой"

Если и есть одна функция, которая придала iPhone его культовый вид, так это физическая кнопка "Домой". Она была там с самой первой модели, выпущенной в 2007 году.

За эти годы кнопка "Домой" стала больше, чем просто способом вернуться на домашний экран или активировать устройство. С ее помощью можно было делать снимки экрана, получать доступ к Siri, переключаться между приложениями и принудительно перезагружать iPhone, если он завис. Затем, в 2013 году, Apple представила Touch ID и превратила кнопку "Домой" в датчик отпечатков пальцев. Она не только разблокировала устройство, но и упростила подтверждение покупок Apple Pay. Позже iPhone перешли на Face ID.

Для поклонников кнопки "Домой" iPhone 8 и iPhone 8 Plus (выпущенные в 2017 году) были последними флагманскими моделями, в которых она была. Более доступная линейка iPhone SE также оснащалась кнопкой, но с выпуском iPhone 16E она, наконец, была отменена вовсе.

iPhone с кнопкой "Домой" Фото: Соцсети

Кнопка регулировки звука

У кнопки "Домой" также был физический переключатель, позволявший мгновенно отключать звук на iPhone, не разблокируя его или не копаясь в настройках. Бросив быстрый взгляд на переключатель, вы всегда могли определить, включен ли беззвучный режим: если вы видели оранжевый, значит, он включен.

Apple отошла от переключателя "звонок/беззвучный режим" с iPhone 15 Pro, а затем полностью удалила его с линейкой iPhone 16. Хорошо то, что компания не просто убрала его, а заменила кнопкой "Действие", которая позволяет переключаться между режимами "звонок" и "беззвучный режим" длительным нажатием. Вы также можете настроить кнопку "Действие" для запуска приложения, включения фонарика или активации режима фокусировки.

Порт Lightning

Раньше в iPhone использовался 30-контактный разъем, от которого Apple позже отказалась в 2012 году с новым портом Lightning. Разъем был на 80% меньше и мог подключаться любым способом. Компания сделала его стандартом для многих своих устройств, включая iPad, iPod, AirPods и различные аксессуары для Mac. Это означало, что заряжать и подключать почти все устройства можно было с помощью одного кабеля.

Однако в 2023 году у компании не было выбора, кроме как отказаться от порта Lightning и перейти на популярный USB-C из-за новых правил Европейского союза. Это изменение означало что заряжать как устройства Apple, так и устройства других производителей, можно с помощью одного и того же кабеля.

Переход на USB-C обеспечил более быструю зарядку, чем Lightning при том же напряжении.

Зарядка iPhone через порт Lightning Фото: uk.pcmag.com

"Челка" экрана

Когда Apple удалила кнопку "Домой", была представлена "челка" в верхней части экрана. Она была необходима для размещения нескольких компонентов, включая фронтальную камеру, динамик, микрофон, датчик внешней освещенности, датчик приближения, прожектор, точечный проектор и инфракрасную камеру. Вскоре после этого несколько устройств Android, включая Pixel 3 от Google, переняли похожий дизайн.

Компания уменьшила "челку" на несколько миллиметров в iPhone 13, прежде чем полностью заменить ее в моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Новые iPhone теперь имеют вырез в форме таблетки в верхней части дисплея. Хотя это не большое визуальное обновление по сравнению с оригинальной "челкой", Dynamic Island стал более полезным с последними обновлениями iOS. Он позволяет следить за звонками, управлять музыкой, следовать указаниям Apple Maps и даже легче переключаться между приложениями.

Ранее мы писали, почему некоторые популярные телефоны "отстали от жизни". Компания Apple анонсировала масштабное обновление iOS 26. Оно станет доступно уже осенью – после релизов новых iPhone. И, между прочим, не все существующие модели получат это обновление.