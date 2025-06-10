4 функції повністю зникли, але смартфони продовжують працювати: як це можливо
Технології не стоять на місці, і разом із додаванням нових функцій припиняється підтримка інших, як-от роз'єм для навушників і кнопка "Додому"
Про це пише видання slashgear.com.
Кнопка "Додому"
Якщо і є одна функція, яка надала iPhone його культового вигляду, так це фізична кнопка "Додому". Вона була там з найпершої моделі, випущеної в 2007 році.
За ці роки кнопка "Додому" стала більше, ніж просто способом повернутися на домашній екран або активувати пристрій. З її допомогою можна було робити знімки екрана, отримувати доступ до Siri, перемикатися між додатками і примусово перезавантажувати iPhone, якщо він завис. Потім, у 2013 році, Apple представила Touch ID і перетворила кнопку "Додому" на датчик відбитків пальців. Вона не тільки розблокувала пристрій, а й спростила підтвердження покупок Apple Pay. Пізніше iPhone перейшли на Face ID.
Для шанувальників кнопки "Додому" iPhone 8 і iPhone 8 Plus (випущені в 2017 році) були останніми флагманськими моделями, в яких вона була. Більш доступна лінійка iPhone SE також оснащувалася кнопкою, але з випуском iPhone 16E вона, нарешті, була скасована зовсім.
Кнопка регулювання звуку
Кнопка "Додому" також мала фізичний перемикач, що давав змогу миттєво вимикати звук на iPhone, не розблокувавши його або не копаючись у налаштуваннях. Кинувши швидкий погляд на перемикач, ви завжди могли визначити, чи ввімкнено беззвучний режим: якщо ви бачили помаранчевий, значить, він увімкнений.
Apple відійшла від перемикача "дзвінок/беззвучний режим" з iPhone 15 Pro, а потім повністю видалила його з лінійкою iPhone 16. Добре те, що компанія не просто прибрала його, а замінила кнопкою "Дія", яка дає змогу перемикатися між режимами "дзвінок" і "беззвучний режим" тривалим натисканням. Ви також можете налаштувати кнопку "Дія" для запуску програми, увімкнення ліхтарика або активації режиму фокусування.
Порт Lightning
Раніше в iPhone використовувався 30-контактний роз'єм, від якого Apple пізніше відмовилася у 2012 році з новим портом Lightning. Роз'єм був на 80% меншим і міг підключатися будь-яким способом. Компанія зробила його стандартом для багатьох своїх пристроїв, включно з iPad, iPod, AirPods і різними аксесуарами для Mac. Це означало, що заряджати і підключати майже всі пристрої можна було за допомогою одного кабелю.
Однак у 2023 році у компанії не було вибору, окрім як відмовитися від порту Lightning і перейти на популярний USB-C через нові правила Європейського союзу. Ця зміна означала, що заряджати як пристрої Apple, так і пристрої інших виробників, можна за допомогою одного і того ж кабелю.
Перехід на USB-C забезпечив швидшу зарядку, ніж Lightning за тієї ж напруги.
"Чубчик" екрана
Коли Apple видалила кнопку "Додому", був представлений "чубчик" у верхній частині екрана. Він був необхідний для розміщення кількох компонентів, включно з фронтальною камерою, динаміком, мікрофоном, датчиком зовнішньої освітленості, датчиком наближення, прожектором, точковим проектором та інфрачервоною камерою. Незабаром після цього кілька пристроїв Android, включно з Pixel 3 від Google, перейняли схожий дизайн.
Компанія зменшила "чубчик" на кілька міліметрів в iPhone 13, перш ніж повністю замінити його в моделях iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Нові iPhone тепер мають виріз у формі таблетки у верхній частині дисплея. Хоча це не велике візуальне оновлення порівняно з оригінальним "чубчиком", Dynamic Island став більш корисним з останніми оновленнями iOS. Він дає змогу стежити за дзвінками, керувати музикою, слідувати вказівкам Apple Maps і навіть легше перемикатися між додатками.
Раніше ми писали, чому деякі популярні телефони "відстали від життя". Компанія Apple анонсувала масштабне оновлення iOS 26. Воно стане доступним уже восени — після релізів нових iPhone. І, між іншим, не всі наявні моделі отримають це оновлення.