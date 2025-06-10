4 функції повністю зникли, але смартфони продовжують працювати: як це можливо

Технології не стоять на місці, і разом із додаванням нових функцій припиняється підтримка інших, як-от роз'єм для навушників і кнопка "Додому"

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Про це пише видання slashgear.com.

Кнопка "Додому"

Якщо і є одна функція, яка надала iPhone його культового вигляду, так це фізична кнопка "Додому". Вона була там з найпершої моделі, випущеної в 2007 році.

За ці роки кнопка "Додому" стала більше, ніж просто способом повернутися на домашній екран або активувати пристрій. З її допомогою можна було робити знімки екрана, отримувати доступ до Siri, перемикатися між додатками і примусово перезавантажувати iPhone, якщо він завис. Потім, у 2013 році, Apple представила Touch ID і перетворила кнопку "Додому" на датчик відбитків пальців. Вона не тільки розблокувала пристрій, а й спростила підтвердження покупок Apple Pay. Пізніше iPhone перейшли на Face ID.

Для шанувальників кнопки "Додому" iPhone 8 і iPhone 8 Plus (випущені в 2017 році) були останніми флагманськими моделями, в яких вона була. Більш доступна лінійка iPhone SE також оснащувалася кнопкою, але з випуском iPhone 16E вона, нарешті, була скасована зовсім.

iPhone з кнопкою "Додому" Фото: Соцмережi

Кнопка регулювання звуку

Кнопка "Додому" також мала фізичний перемикач, що давав змогу миттєво вимикати звук на iPhone, не розблокувавши його або не копаючись у налаштуваннях. Кинувши швидкий погляд на перемикач, ви завжди могли визначити, чи ввімкнено беззвучний режим: якщо ви бачили помаранчевий, значить, він увімкнений.

Apple відійшла від перемикача "дзвінок/беззвучний режим" з iPhone 15 Pro, а потім повністю видалила його з лінійкою iPhone 16. Добре те, що компанія не просто прибрала його, а замінила кнопкою "Дія", яка дає змогу перемикатися між режимами "дзвінок" і "беззвучний режим" тривалим натисканням. Ви також можете налаштувати кнопку "Дія" для запуску програми, увімкнення ліхтарика або активації режиму фокусування.

Порт Lightning

Раніше в iPhone використовувався 30-контактний роз'єм, від якого Apple пізніше відмовилася у 2012 році з новим портом Lightning. Роз'єм був на 80% меншим і міг підключатися будь-яким способом. Компанія зробила його стандартом для багатьох своїх пристроїв, включно з iPad, iPod, AirPods і різними аксесуарами для Mac. Це означало, що заряджати і підключати майже всі пристрої можна було за допомогою одного кабелю.

Однак у 2023 році у компанії не було вибору, окрім як відмовитися від порту Lightning і перейти на популярний USB-C через нові правила Європейського союзу. Ця зміна означала, що заряджати як пристрої Apple, так і пристрої інших виробників, можна за допомогою одного і того ж кабелю.

Перехід на USB-C забезпечив швидшу зарядку, ніж Lightning за тієї ж напруги.

Заряджання iPhone через порт Lightning Фото: uk.pcmag.com

"Чубчик" екрана

Коли Apple видалила кнопку "Додому", був представлений "чубчик" у верхній частині екрана. Він був необхідний для розміщення кількох компонентів, включно з фронтальною камерою, динаміком, мікрофоном, датчиком зовнішньої освітленості, датчиком наближення, прожектором, точковим проектором та інфрачервоною камерою. Незабаром після цього кілька пристроїв Android, включно з Pixel 3 від Google, перейняли схожий дизайн.

Компанія зменшила "чубчик" на кілька міліметрів в iPhone 13, перш ніж повністю замінити його в моделях iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Нові iPhone тепер мають виріз у формі таблетки у верхній частині дисплея. Хоча це не велике візуальне оновлення порівняно з оригінальним "чубчиком", Dynamic Island став більш корисним з останніми оновленнями iOS. Він дає змогу стежити за дзвінками, керувати музикою, слідувати вказівкам Apple Maps і навіть легше перемикатися між додатками.

Раніше ми писали, чому деякі популярні телефони "відстали від життя". Компанія Apple анонсувала масштабне оновлення iOS 26. Воно стане доступним уже восени — після релізів нових iPhone. І, між іншим, не всі наявні моделі отримають це оновлення.