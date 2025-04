Топ 5 прихованих, але корисних функцій смартфонів, які ви, ймовірно, пропустили

Оновлена операційна система One UI 7 для телефонів Galaxy містить кілька функцій, на які користувачі могли й не звернути уваги. А даремно, вважають експерти.

Про це пише androidpolice.com.

Перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями

В One UI 7 Samsung розділила панель повідомлень і швидкі налаштування на дві частини. У користувачів є можливість повернутися до старого компонування, схожого на One UI 6, але можна спробувати цю зміну.

Користувач може провести пальцем між панеллю швидких налаштувань і шторкою повідомлень, щоб швидко перемикатися між ними. Те ж саме характерно для телефонів Xiaomi, Oppo і OnePlus, які давно перейняли окремі швидкі налаштування і стиль панелі повідомлень від Apple.

Подвійне натискання елементів керування відтворенням в AOD

Панель Now — одне з ключових нових доповнень One UI 7, що обіцяє відображати важливу інформацію в потрібний час. Вона також інтегрується з Always-on Display, непомітно з'являючись внизу. Це не єдиний спосіб, яким Samsung поліпшив Always-on Display в One UI 7. Тепер можна керувати відтворенням мультимедіа з Always On Display (AOD).

Під час відтворення мультимедіа у фоновому режимі, елементи керування відтворенням з'являться в панелі Now внизу. Одне натискання нічого не дасть, тому потрібно двічі натиснути елементи керування відтворенням, щоб відтворити, призупинити або пропустити поточну пісню або відео.

У разі подвійного натискання на обкладинку альбому відкривається розширений вигляд медіаплеєра з великими елементами управління і можливістю зміни виведення мультимедіа.

Згорнуті спливаючі додатки групуються разом

Оболонка Android від Samsung містить безліч корисних функцій багатозадачності, включно з можливістю запускати додатки у спливаючому вікні. Можна запускати кілька додатків таким чином і згортати їх у плаваючий ярлик.

Якщо згорнути кілька додатків у спливаючому вікні, дисплей телефону Galaxy може здаватися захаращеним. One UI 7 вирішує цю проблему, групуючи плаваючі ярлики всіх згорнутих додатків. Ще є ярлик для відкриття всіх згорнутих додатків одночасно. Якщо спливаюче вікно багатозадачності використовується нечасто, можна проігнорувати цю зміну. Якщо користувач сильно на нього покладається, то ця зміна буде корисною.

Нова плавна анімація заряджання

Тут не спостерігалися випадкові затримки або пригальмовування, пишуть автори. Якщо користувач підключає смартфон для зарядки з вимкненим дисплеєм, анімація з'являється внизу, де знаходиться Now Bar. Вона не відображається в затемненому стані. Телефон автоматично регулює яскравість, щоб затемнити її ще більше, якщо гаджет перебуває в темній кімнаті.

Можна відображати інформацію про заряджання навіть при вимкненому екрані. Аналогічно, коли телефон Galaxy підключається з увімкненим екраном, анімація зарядки не займає весь дисплей. Замість цього рядок стану розширюється й анімується, показуючи, що гаджет заряджається. Це невеликі зміни, але вони підкреслюють рівень деталізації, який Samsung вклала в One UI 7.

Пошук природною мовою в налаштуваннях

Samsung глибоко інтегрувала Galaxy AI в One UI 7 для кращого досвіду, але інтеграція ШІ йде ще далі. У додатку "Налаштування" можна скористатися пошуком природною мовою, що дає змогу знайти потрібну опцію, не запам'ятовуючи, як вона називається.

Наприклад, ввівши пошукову фразу "змінити мій рингтон" у меню "Налаштування", телефон Galaxy покаже відповідні налаштування. Аналогічно за запитом "мої очі болять" One UI 7 покаже відповідні налаштування телефону, як-от Eye Comfort Shield, щоб допомогти користувачеві.

Ще однією приємною зміною в меню налаштувань One UI 7 є змінене положення рядка пошуку. Він автоматично переміщується вниз під час прокручування результатів, що спрощує доступ.

Пошук природною мовою в налаштуваннях доступний тільки на пристроях серій Galaxy S25, S24, включно з S24 FE, Z Fold 6 і Flip 6 на One UI 7. Він також працює тільки в певних регіонах і певними мовами, включаючи англійську, корейську, німецьку, французьку, італійську, японську та китайську.

