Топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов, которые вы, вероятно, пропустили

Обновленная операционная система One UI 7 для телефонов Galaxy содержит несколько функций, на которые пользователи могли и не обратить внимания. А зря, считают эксперты.

Related video

Об этом пишет androidpolice.com.

Переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками

В One UI 7 Samsung разделила панель уведомлений и быстрые настройки на две части. У пользователей есть возможность вернуться к старой компоновке, похожей на One UI 6, но можно попробовать это изменение.

Пользователь может провести пальцем между панелью быстрых настроек и шторкой уведомлений, чтобы быстро переключаться между ними. То же самое характерно для телефонов Xiaomi, Oppo и OnePlus, которые давно переняли отдельные быстрые настройки и стиль панели уведомлений от Apple.

Двойное нажатие элементов управления воспроизведением в AOD

Панель Now — одно из ключевых новых дополнений One UI 7, обещающее отображать важную информацию в нужное время. Она также интегрируется с Always-on Display, незаметно появляясь внизу. Это не единственный способ, которым Samsung улучшил Always-on Display в One UI 7. Теперь можно управлять воспроизведением мультимедиа с Always On Display (AOD).

При воспроизведении мультимедиа в фоновом режиме, элементы управления воспроизведением появятся в панели Now внизу. Одно нажатие ничего не даст, поэтому нужно дважды нажать элементы управления воспроизведением, чтобы воспроизвести, приостановить или пропустить текущую песню или видео.

При двойном нажатии на обложку альбома открывается расширенный вид медиаплеера с большими элементами управления и возможностью изменения вывода мультимедиа.

Свернутые всплывающие приложения группируются вместе

Оболочка Android от Samsung содержит множество полезных функций многозадачности, включая возможность запускать приложения во всплывающем окне. Можно запускать несколько приложений таким образом и сворачивать их в плавающий ярлык.

Если свернуть несколько приложений во всплывающем окне, дисплей телефона Galaxy может казаться загроможденным. One UI 7 решает эту проблему, группируя плавающие ярлыки всех свернутых приложений. Еще есть ярлык для открытия всех свернутых приложений одновременно. Если всплывающее окно многозадачности используется нечасто, можно проигнорировать это изменение. Если пользователь сильно на него полагается, то это изменение будет полезным.

Новая плавная анимация зарядки

Тут не наблюдались случайные задержки или подтормаживания, пишут авторы. Если пользователь подключает смартфон для зарядки с выключенным дисплеем, анимация появляется внизу, где находится Now Bar. Она не отображается в затемненном состоянии. Телефон автоматически регулирует яркость, чтобы затемнить ее еще больше, если гаджет находится в темной комнате.

Можно отображать информацию о зарядке даже при выключенном экране. Аналогично, когда телефон Galaxy подключается с включенным экраном, анимация зарядки не занимает весь дисплей. Вместо этого строка состояния расширяется и анимируется, показывая, что гаджет заряжается. Это небольшие изменения, но они подчеркивают уровень детализации, который Samsung вложила в One UI 7.

Поиск на естественном языке в настройках

Samsung глубоко интегрировала Galaxy AI в One UI 7 для лучшего опыта, но интеграция ИИ идет еще дальше. В приложении "Настройки" можно воспользоваться поиском на естественном языке, что позволяет найти нужную опцию, не запоминая, как она называется.

Например, введя поисковую фразу "изменить мой рингтон" в меню "Настройки", телефон Galaxy покажет соответствующие настройки. Аналогично по запросу "мои глаза болят" One UI 7 покажет соответствующие настройки телефона, например Eye Comfort Shield, чтобы помочь пользователю.

Еще одним приятным изменением в меню настроек One UI 7 является измененное положение строки поиска. Она автоматически перемещается вниз при прокрутке результатов, что упрощает доступ.

Поиск на естественном языке в настройках доступен только на устройствах серий Galaxy S25, S24, включая S24 FE, Z Fold 6 и Flip 6 на One UI 7. Он также работает только в определенных регионах и на определенных языках, включая английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, японский и китайский.

Ранее мы писали о том, какой смартфон купить, когда бюджет ограничен. Если ваш максимум при покупке нового телефона — 500 долларов, то можно обратить внимание на модели Google Pixel 9a и Nothing Phone 3a Pro. Есть и более дешевые модели, причем по характеристикам они не будут сильно отличаться.