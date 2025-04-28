Какой телефон купить, когда бюджет ограничен: обзор демократичных Android-смартфонов
Если ваш максимум при покупке нового телефона — это 500 долларов, то можно обратить внимание на модели Google Pixel 9a и Nothing Phone 3a Pro. Есть и более бюджетные модели, причем по характеристикам они не будут сильно отличаться.
Об этом пишет androidauthority.
Главным аспектом, на котором следует сосредоточиться в этой ценовой категории, является процессор.
Вот основные характеристики производительности названных выше бюджетных смартфонов.
Pixel 9a
|Galaxy A36 5G
|Nothing Phone 3a / Pro
|Moto G / Power (2025)
Processor
Tensor G4
Snapdragon 6 Gen 3
Snapdragon 7s Gen 3
Dimensity 6300
CPU
1x Cortex-X4 (3.1GHz)
3x Cortex-A720 (2.6GHz)
4x Cortex-A520 (1.9GHz)
4x Cortex-A78 (2.4GHz)
4x Cortex-A55 (1.8GHz)
1x Cortex-A720 (2.5GHz)
3x Cortex-A720 (2.4GHz)
4x Cortex-A520 (1.8GHz)
2x Cortex-A76 (2.4GHz)
6x Cortex-A55 (2.0GHz)
GPU
Mali-G715 7-core
Adreno 710
Adreno 710
Mali-G57 2-core
RAM
8GB
6/8/12GB
8/12GB
4/8GB
Years of updates
7
6
6
2
Price
$500
$400
$380 / $460
$200 / $300
Здесь, безусловно, лидирует Google Pixel 9a с его флагманским процессором Tensor G4. Причем, как отмечает издание, аналогичную производительность можно найти на iPhone 16e или Galaxy S24 FE, — но они будут намного дороже.
По результатам теста PCMark Work 3.0, все четыре телефона справляются с повседневными задачами, такими как редактирование документов, обработка изображений и просмотр веб-страниц, достаточно хорошо. Даже сверхдоступный Moto G выполняет базовые задачи вполне прилично. Однако, когда дело доходит до более сложных задач, лидерство Pixel 9a становится очевидным. Его чип Tensor G4 (почти идентичный чипу в премиальном Pixel 9 Pro XL) имеет мощное ядро Cortex-X4 и более высокие тактовые частоты.
На втором месте — Nothing Phone 3a. Его чип Snapdragon 7s Gen 3 превосходит Galaxy A36 5G, при этом стоит немного дешевле. Такой смартфон все еще отстает от Pixel, но его одноядерные результаты на 15%, а многоядерные — на 12% лучше по сравнению с Galaxy.
Также стоит вспомнить Moto G Stylus с тем же чипом Snapdragon 6 Gen 3 и ценой в 400 долларов. Это типичный представитель современных доступных телефонов — не эксклюзивный, но вполне приемлемый.
Как видно из графики, Pixel 9a легко обходит конкурентов, обеспечивая пиковую производительность в 2,5 раза выше, что делает его отличным выбором для мобильных геймеров с ограниченным бюджетом.
Nothing Phone 3a здесь тоже представлен отлично. Его графический процессор Adreno 710 Snapdragon 7s Gen, работающий на более высокой частоте, чем Snapdragon 6 Gen 3, превосходит и Galaxy A36 5G, и Moto G Stylus. Возможны некоторые трудности с новыми, более требовательными к графике играми, но с теми, что есть сегодня, он вполне справится.
В любом случае, если вы любите игры, Pixel 9a — очевидный победитель в заданной ценовой категории. Впрочем, Nothing Phone 3a — достойная ему альтернатива.
Есть, конечно, и более дешевые Moto G и G Power, но если речь идет о долгосрочной перспективе, то они вряд ли выдержат конкуренцию. Такие телефоны предлагают только два года обновлений ОС, то есть придется купить три модели Moto, чтобы получить ту же продолжительность поддержки, что у Pixel или Nothing Phone.
Также Фокус сообщал, что китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч.
Ранее компания Google прекратила поддержку операционных систем Android 12 и Android 12L. Таким образом модификации Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7 остались без обновлений безопасности и стали более уязвимыми к кибератакам.