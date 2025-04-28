Какой телефон купить, когда бюджет ограничен: обзор демократичных Android-смартфонов

Если ваш максимум при покупке нового телефона — это 500 долларов, то можно обратить внимание на модели Google Pixel 9a и Nothing Phone 3a Pro. Есть и более бюджетные модели, причем по характеристикам они не будут сильно отличаться.

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Об этом пишет androidauthority.

Главным аспектом, на котором следует сосредоточиться в этой ценовой категории, является процессор.

Вот основные характеристики производительности названных выше бюджетных смартфонов.



Pixel 9a Galaxy A36 5G Nothing Phone 3a / Pro Moto G / Power (2025) Processor

Tensor G4

Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3

Dimensity 6300

CPU

1x Cortex-X4 (3.1GHz)

3x Cortex-A720 (2.6GHz)

4x Cortex-A520 (1.9GHz)

4x Cortex-A78 (2.4GHz)

4x Cortex-A55 (1.8GHz)

1x Cortex-A720 (2.5GHz)

3x Cortex-A720 (2.4GHz)

4x Cortex-A520 (1.8GHz)

2x Cortex-A76 (2.4GHz)

6x Cortex-A55 (2.0GHz)

GPU

Mali-G715 7-core

Adreno 710

Adreno 710

Mali-G57 2-core

RAM

8GB

6/8/12GB

8/12GB

4/8GB

Years of updates

7

6

6

2

Price

$500

$400

$380 / $460

$200 / $300



Здесь, безусловно, лидирует Google Pixel 9a с его флагманским процессором Tensor G4. Причем, как отмечает издание, аналогичную производительность можно найти на iPhone 16e или Galaxy S24 FE, — но они будут намного дороже.

Результаты теста PCMark Work 3.0 Фото: androidauthority.com

По результатам теста PCMark Work 3.0, все четыре телефона справляются с повседневными задачами, такими как редактирование документов, обработка изображений и просмотр веб-страниц, достаточно хорошо. Даже сверхдоступный Moto G выполняет базовые задачи вполне прилично. Однако, когда дело доходит до более сложных задач, лидерство Pixel 9a становится очевидным. Его чип Tensor G4 (почти идентичный чипу в премиальном Pixel 9 Pro XL) имеет мощное ядро Cortex-X4 и более высокие тактовые частоты.

На втором месте — Nothing Phone 3a. Его чип Snapdragon 7s Gen 3 превосходит Galaxy A36 5G, при этом стоит немного дешевле. Такой смартфон все еще отстает от Pixel, но его одноядерные результаты на 15%, а многоядерные — на 12% лучше по сравнению с Galaxy.

Также стоит вспомнить Moto G Stylus с тем же чипом Snapdragon 6 Gen 3 и ценой в 400 долларов. Это типичный представитель современных доступных телефонов — не эксклюзивный, но вполне приемлемый.

Результаты теста Wild Life Extreme Stress Test Фото: androidauthority.com

Как видно из графики, Pixel 9a легко обходит конкурентов, обеспечивая пиковую производительность в 2,5 раза выше, что делает его отличным выбором для мобильных геймеров с ограниченным бюджетом.

Nothing Phone 3a здесь тоже представлен отлично. Его графический процессор Adreno 710 Snapdragon 7s Gen, работающий на более высокой частоте, чем Snapdragon 6 Gen 3, превосходит и Galaxy A36 5G, и Moto G Stylus. Возможны некоторые трудности с новыми, более требовательными к графике играми, но с теми, что есть сегодня, он вполне справится.

В любом случае, если вы любите игры, Pixel 9a — очевидный победитель в заданной ценовой категории. Впрочем, Nothing Phone 3a — достойная ему альтернатива.

Есть, конечно, и более дешевые Moto G и G Power, но если речь идет о долгосрочной перспективе, то они вряд ли выдержат конкуренцию. Такие телефоны предлагают только два года обновлений ОС, то есть придется купить три модели Moto, чтобы получить ту же продолжительность поддержки, что у Pixel или Nothing Phone.

Также Фокус сообщал, что китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч.

Ранее компания Google прекратила поддержку операционных систем Android 12 и Android 12L. Таким образом модификации Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7 остались без обновлений безопасности и стали более уязвимыми к кибератакам.