Який телефон купити, коли бюджет обмежений: огляд демократичних Android-смартфонів

Якщо ваш максимум при купівлі нового телефону — це 500 доларів, то можна звернути увагу на моделі Google Pixel 9a і Nothing Phone 3a Pro. Є й більш бюджетні моделі, причому за характеристиками вони не будуть сильно відрізнятися.

Related video

Про це пише androidauthority.

Головним аспектом, на якому слід зосередитися в цій ціновій категорії, є процесор.

Ось основні характеристики продуктивності названих вище бюджетних смартфонів.



Pixel 9a Galaxy A36 5G Nothing Phone 3a / Pro Moto G / Power (2025) Processor

Tensor G4

Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3

Dimensity 6300

CPU

1x Cortex-X4 (3.1GHz)

3x Cortex-A720 (2.6GHz)

4x Cortex-A520 (1.9GHz)

4x Cortex-A78 (2.4GHz)

4x Cortex-A55 (1.8GHz)

1x Cortex-A720 (2.5GHz)

3x Cortex-A720 (2.4GHz)

4x Cortex-A520 (1.8GHz)

2x Cortex-A76 (2.4GHz)

6x Cortex-A55 (2.0GHz)

GPU

Mali-G715 7-core

Adreno 710

Adreno 710

Mali-G57 2-core

RAM

8GB

6/8/12GB

8/12GB

4/8GB

Years of updates

7

6

6

2

Price

$500

$400

$380 / $460

$200 / $300



Тут, безумовно, лідирує Google Pixel 9a з його флагманським процесором Tensor G4. Причому, як зазначає видання, аналогічну продуктивність можна знайти на iPhone 16e або Galaxy S24 FE, — але вони будуть набагато дорожчими.

Результати тесту PCMark Work 3.0 Фото: androidauthority.com

За результатами тесту PCMark Work 3.0, усі чотири телефони справляються з повсякденними завданнями, як-от редагування документів, обробка зображень і перегляд веб-сторінок, досить добре. Навіть наддоступний Moto G виконує базові завдання цілком пристойно. Однак, коли справа доходить до складніших завдань, лідерство Pixel 9a стає очевидним. Його чип Tensor G4 (майже ідентичний чипу в преміальному Pixel 9 Pro XL) має потужне ядро Cortex-X4 і вищі тактові частоти.

На другому місці — Nothing Phone 3a. Його чип Snapdragon 7s Gen 3 перевершує Galaxy A36 5G, при цьому коштує трохи дешевше. Такий смартфон все ще відстає від Pixel, але його одноядерні результати на 15%, а багатоядерні — на 12% кращі порівняно з Galaxy.

Також варто згадати Moto G Stylus з тим самим чипом Snapdragon 6 Gen 3 і ціною в 400 доларів. Це типовий представник сучасних доступних телефонів — не ексклюзивний, але цілком прийнятний.

Результати тесту Wild Life Extreme Stress Test Фото: androidauthority.com

Як видно з графіки, Pixel 9a легко обходить конкурентів, забезпечуючи пікову продуктивність у 2,5 рази вищу, що робить його чудовим вибором для мобільних геймерів з обмеженим бюджетом.

Nothing Phone 3a тут теж представлений відмінно. Його графічний процесор Adreno 710 Snapdragon 7s Gen, що працює на більш високій частоті, ніж Snapdragon 6 Gen 3, перевершує і Galaxy A36 5G, і Moto G Stylus. Можливі деякі труднощі з новими, більш вимогливими до графіки іграми, але з тими, що є сьогодні, він цілком впорається.

У будь-якому разі, якщо ви любите ігри, Pixel 9a — очевидний переможець у заданій ціновій категорії. Втім, Nothing Phone 3a — гідна йому альтернатива.

Є, звісно, і дешевші Moto G і G Power, але якщо йдеться про довгострокову перспективу, то вони навряд чи витримають конкуренцію. Такі телефони пропонують лише два роки оновлень ОС, тобто доведеться купити три моделі Moto, щоб отримати ту саму тривалість підтримки, що у Pixel або Nothing Phone.

Також Фокус повідомляв, що китайська компанія Honor випустила ігровий смартфон Honor GT Pro з флагманським чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і гігантською батареєю на 7200 мАг.

Раніше компанія Google припинила підтримку операційних систем Android 12 і Android 12L. Таким чином модифікації Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 і OnePlus 7 залишилися без оновлень безпеки і стали більш уразливими до кібератак.