Популярні Android-смартфони в небезпеці: хакери зможуть легко зламати їх. Що робити

Google припинила підтримку трьох пристроїв Android, зробивши їх уразливими до кібератак та інших подібних ризиків.

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Про це повідомляє видання thesun.co.uk.

Виправлення безпеки усувають виявлені вразливості в програмному забезпеченні, що запобігає зломам телефонів. Кожен телефон Android отримує оновлення безпеки від Google на кілька років. Але настає час, коли технологічний гігант припиняє підтримку — зазвичай це відбувається, коли смартфонам виповнюється сім років.

Наприкінці березня Google припинила підтримку операційних систем Android 12 і Android 12L. Це означає, що Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 і OnePlus 7 більше не отримуватимуть оновлення безпеки від Google.

Минулого тижня Google випустила свій щомісячний бюлетень з безпеки за квітень, попереджаючи про дві основні кібервразливості, якими нині користуються хакери. Компанія вказала, які версії програмного забезпечення Android отримають виправлення безпеки. Однак Android 12 і 12L у списку відсутні. Пізніше Google підтвердила, що припинила підтримку цих двох версій програмного забезпечення.

Якщо в майбутньому з'являться оновлення для вищеназваних телефонів, їх доведеться отримувати безпосередньо від виробників, Samsung і OnePlus. Слід пам'ятати, що Samsung пропонує виправлення безпеки лише на сім років, а OnePlus, зазвичай, на три.

Людям, у яких телефони все ще працюють під управлінням Android 12, рекомендується розглянути можливість оновлення до новішого пристрою, акцентує ЗМІ.

Раніше ми писали, що кожен телефон приховує трюк, який полегшує життя користувачам. Можна зробити так, щоб члени сім'ї отримали доступ до паролів від різних служб, навіть якщо вони зберігаються в менеджері паролів на смартфоні користувача.