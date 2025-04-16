Кожен телефон приховує трюк, який полегшує життя користувачам: про що йдеться

Можна зробити так, щоб члени сім'ї отримали доступ до паролів від різних служб, навіть якщо вони зберігаються в менеджері паролів на смартфоні користувача.

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Про це розповідає видання thesun.co.uk.

Виявляється, можна налаштувати сімейні групи для вбудованих менеджерів паролів як через Google, так і через Apple. Якщо хтось із домашніх змінить пароль, він автоматично зміниться на телефоні іншого родича.

Усі спільні входи зберігатимуться в спеціальній папці Shared Group в офіційному додатку Apple Passwords. Можна також відкликати доступ для будь-якої людини в будь-який час, або можна видалити певні входи. Це не означає, що всі родичі отримають доступ до всіх паролів, що належать вам. Група вирішує, які паролі залишити загальними, що має залишитися конфіденційним.

Ця функція ідеально підходить для входів у Netflix, або для оплати загальних рахунків. Вона вперше з'явилася в iOS 17 у 2023 році, а потім отримала оновлення разом із додатком Passwords в iOS 18.

У Google є аналогічний сервіс Passwords Manager для телефонів Android і Chrome, який працює приблизно так само. Він призначений для захисту паролів і допомагає створювати надійні та унікальні логіни. Він також попередить, якщо пароль перебуває під загрозою через витік або через те, що він був використаний іншим обліковим записом.

На iPhone потрібно буде оновитися до iOS 18, перейшовши в Налаштування — Основні — Оновлення ПЗ. Потім перейдіть у застосунок Passwords (з трьома ключами як логотип), створіть нову групу, дайте їй ім'я і додайте, кого хочете. Потім ви можете перейти у свій основний список паролів і додати кілька в загальну групу. Інша людина також зможе побачити ці паролі на своєму телефоні. Якщо ви оновите пароль, вона одразу ж отримає новий.

Процес Google дуже схожий. Перейдіть у Password Manager (який ви можете відкрити через Chrome на комп'ютері або через свій телефон Android), а потім налаштуйте сімейну групу.

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